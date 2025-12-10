Ky është xhaxhai 20-vjeçar që ngacmoi nipërit së bashku me partnerin 40-vjeçar rumun [foto]

Policia greke publikoi sot detajet e identitetit dhe fotot e xhaxhait 20-vjeçar që akuzohet se ngacmoi seksualisht mbesat dhe nipërit e tij së bashku me mikun e tij 40-vjeçar. Vajzat janë të moshës 2 dhe 4 vjeç.
Të akuzuarit janë Marko Kimona Miclea 20 vjeç nga Rumania dhe Edmond Selman HOXHA 40 vjeç nga Shqipëria.
Ndaj tyre u ngritën procedime penale për akte seksuale me të mitur që nuk kanë mbushur moshën 12 vjeç, bashkëpunim të thjeshtë në akte seksuale me të mitur që nuk ka mbushur moshën 12 vjeç, akte seksuale përpara një të mituri që është nën 14 vjeç së bashku dhe posedim të materialeve pornografike me fëmijë, prodhimi i të cilave lidhet me përdorimin e një të mituri që nuk ka mbushur moshën 12 vjeç.
Njoftimi i Policisë greke
Pas një Urdhri përkatës të Prokurorisë së Shkallës së Parë të Pireut, po bëhen publike të dhënat e identitetit, fotografitë dhe ndjekja penale e ngritur kundër 2 të huajve, një 20-vjeçari dhe një 40-vjeçari, të cilët u arrestuan përkatësisht më 21 dhe 24 nëntor 2025, nga oficerët e policisë të Departamentit të Mbrojtjes së të Miturve të Nëndrejtorisë së Mbrojtjes së të Miturve.
Ndaj tyre u ngrit ndjekje penale për:
a) akte seksuale me një të mitur që nuk ka mbushur moshën 12 vjeç,
b) bashkëpunim i thjeshtë në akte seksuale me një të mitur që nuk ka mbushur moshën 12 vjeç,
c) akte seksuale përpara një të mituri që është nën 14 vjeç së bashku dhe
d) posedim të materialeve pornografike me fëmijë, prodhimi i të cilave lidhet me përdorimin e një të mituri që nuk ka mbushur moshën 12 vjeç.
Konkretisht, i pandehuri rumun 20-vjeçar, duke përfituar nga marrëdhënia familjare që mbante me nënën e viktimave të mitura dhe besimi i prindërve tek ai, pasi siguroi qëndrimin e fëmijëve në shtëpinë e tij, e ftoi 40-vjeçarin shqiptar në shtëpinë e tij dhe së bashku kryen veprat penale të mësipërme.
Një vëllim i konsiderueshëm dosjesh (video dhe fotografi) u gjet në posedim të tyre, që përfshin pornografi të fortë të të miturve nën moshën 12 vjeç.
Personat e arrestuar janë:
MICLEA (s.) Markos-Kimonas (s.) i Remus Vasile dhe Gabriela, i lindur më 4-8-2005 në Rumani dhe
HOXHA (s.) Edmond (s.) i Selman dhe Hanko, i lindur më 25-5-1985 në Shqipëri.
Meqenëse veprat penale të mësipërme shkelin të drejtat legjitime të pastërtisë së fëmijërisë dhe lirisë seksuale në kombinim me posedimin e dosjeve të shumta që përmbajnë pornografi të fëmijëve, ky publikim specifik, sipas Urdhrit përkatës të Prokurorit, synon të hetojë, zbulojë dhe ndjekë penalisht krimet e një natyre të ngjashme që të pandehurit e mësipërm mund të kenë kryer kundër viktimave të tjera dhe të mbrojë shoqërinë në tërësi nga vepra të tilla penale.
Në këtë kontekst, qytetarët luten të kontaktojnë në numrat e telefonit 210-6476370 të Departamentit të Mbrojtjes së të Miturve të Nëndrejtorisë së Mbrojtjes së të Miturve dhe 210-6411111 të Drejtorisë së Ndjekjes dhe Hetimit të Krimeve të Atikës, për të ofruar çdo informacion përkatës. Vihet re se sigurohet anonimati dhe konfidencialiteti i komunikimit.
Xhaxhai 20-vjeçar ngacmoi seksualisht nipin 4-vjeçar për të kënaqur partnerin e tij 40-vjeçar – Si e zbuloi nëna e tij
Policia gjeti vendndodhjen e xhaxhait 20-vjeçar të fëmijës, vëllait të nënës së tij, i cili pranoi akuzat kundër tij
Në një darkë familjare, rreth 10 ditë më parë se të arrestoheshin, në mes të nëntorit 2025, u zbulua tmerri i sjelljes së neveritshme të pahijshme ndaj një djali 4-vjeçar, ndoshta edhe vëllait të tij 2-vjeçar, nga xhaxhai i tij dhe partneri i tij.
Djali 4-vjeçar, ndërsa anëtarët e familjes dhe miqtë e tij po hanë, ul pantallonat dhe bën lëvizje specifike me organet gjenitale. Nëna, e habitur, i thotë: "Çfarë po bën aty, djali im, para të gjithëve? Ne nuk e bëjmë këtë para të tjerëve. Shko në dhomën tënde".
Pastaj ajo merr përgjigjen e drejtpërdrejtë të djalit të vogël: "Çfarë po thua, mami, po meqenëse e bëra këtë dje me xhaxhain tim dhe shokun e tij…".
Nëna e tmerruar kontaktoi Nëndrejtorin për Mbrojtjen e të Miturve dhe atje, në prani të psikologëve të fëmijëve, u ekzaminuan dy djemtë, veçanërisht 4-vjeçari, i cili përshkroi me detaje abuzimin e neveritshëm dhe natyrën e abuzimit, ndaj tij dhe vëllait të tij 2-vjeçar.
Policia gjeti xhaxhain 20-vjeçar të fëmijës, vëllain e nënës së tij, i cili pranoi akuzat kundër tij, ndërsa pretendoi se i kreu këto akte të shëmtuara për të kënaqur partnerin e tij 40-vjeçar.
20-vjeçari u shoqërua te Prokurori dhe Oficeri Hetues, të cilët e mbajtën përkohësisht në paraburgim. 40-vjeçari nga ana e tij mohon pjesëmarrjen në ngjarje dhe akuzon partnerin tij.
Oficerët e policisë të përfshirë në këtë rast zbuluan se 20-vjeçari po regjistronte aktet e neveritshme kundër nipërve të tij. Regjistrimet u gjetën në telefonin e tij celular, si dhe një vëllim i madh skedarësh me pornografi me fëmijë, midis burrave dhe të miturve të moshës 5 deri në 10 vjeç. Oficerët kompetentë të policisë po shqyrtojnë nëse ky material është marrë prej tij me të mitur të tjerë si viktima apo ka ardhur nga interneti dhe faqet e internetit të lidhura me të.
Nëna është nga Rumania, ashtu si edhe vëllai i saj 20-vjeçar, i cili akuzohet, ndërsa ajo vetë kishte dy fëmijë nga partneri i saj grek.
Hetimi i çështjes zbuloi se nëna i besonte vëllait të saj, dy djemtë, që të qëndronin në shtëpinë e tij ndërsa ajo punonte. Atje, sipas burimeve policore, në prani të partnerit të tij 40-vjeçar nga Shqipëria, ata vazhduan t’i ngacmonin në formën e një situate normale "loje"… /noa.al
