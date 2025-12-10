Fier, burri lë shtatzënë një vajzë me probleme të shëndetit mendor

Një ngjarje e rëndë është zbuluar nga Prokuroria e Fierit, e cila ka dërguar në gjyq një person, i cili akuzohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me persona të pazotë për t’u mbrojtur.
Hetimet nisën nga ankimimi i vetë të dëmtuarës, një shtetase me iniciale K.Ç. Prokuroria thotë se pas kryerjes së një vizite mjekësore ajo ishte informuar se ishte shtatzënë prej dy muaj. Ekspertimi psikiatriko-ligjor vërtetoi se ajo prezantonte zhvillim intelektual të ulët, krahasuar me moshën mendore të një 6-vjeçari.
Në vijim, autoritetet kanë marrë mostra nga fetusi i abortuar i të dëmtuarës dhe nga krahasimi me profilin gjenetik nga mostrat e marra nga i dyshuari, shtetasi M.Ç., rezultoi se paraqiste lidhje gjenetike babë-bijë.
Pas këtij konstatimi është ripyetur e dëmtuara. Ajo ka pohuar faktin se kishte kryer marrëdhënie seksuale me shtetasin M.Ç., për të cilin tregonte se ky person kishte abuzuar me të, duke kryer marrëdhënie në banesën e saj, pa dëshirën e saj. Ky fakt u konfirmua edhe nga deklarime të tjera, ku tregohej se e dëmtuara kishte treguar për këtë ngjarje.
“Shtetasi M. Ç., duke përfituar nga gjendja ekonomike, mendore dhe familjare e tyre ka kryer marrëdhënie seksuale me të. Në këto kushte u krye ndalimi i menjëhershëm i këtij shtetasi”, njoftoi prokuroria.
