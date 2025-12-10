Policia e Shtetit, në bashkëpunim me SPAK-un, ka ekzekutuar masën e sigurisë “Arrest në burg” ndaj 10 personave të dyshuar si pjesë e grupit të strukturuar kriminal “Rraja”, i përfshirë në trafikimin e lëndëve narkotike drejt vendeve të Bashkimit Europian, kryesisht Gjermanisë.
Operacioni është realizuar nga Drejtoria për Hetimin e Krimit të Organizuar, Forcat Operacionale, drejtoritë vendore të policisë Tiranë, Durrës dhe Kukës, Forca e Sigurisë Kombëtare dhe BKH, nën drejtimin e SPAK-ut. Gjatë aksionit janë kryer 12 kontrolle në banesa dhe ambiente të tjera, ku janë sekuestruar 415 mijë euro, 7 mijë paund, 1 milion lekë, një armë zjarri me municion, dy armë gjahu, shtatë telefonë celularë, katër automjete, një jelek antiplumb dhe një palë dylbi.
Sipas hetimeve, personat e arrestuar dyshohet se kanë trafikuar kokainë dhe cannabis, ndërsa të ardhurat e përfituara dyshohet se janë investuar në pasuri të paluajtshme. Materialet procedurale i janë referuar SPAK-ut për vijimin e hetimeve.
