Zjarr në një banesë në Pogradec, evakuohen familjarët

Transmetuar më 10-12-2025, 16:13
Një banesë në fshatin Guras të Pogradecit është përfshirë nga flakët pasditen e sotme. Forcat zjarrfikëse kanë mbërritur menjëherë në vendngjarje dhe po punojnë për shuarjen e zjarrit.
Familjarët që ndodheshin në banesë janë evakuuar në kohë dhe ndodhen jashtë rrezikut. Shkaqet e rënies së zjarrit nuk janë përcaktuar ende, ndërsa grupet hetimore po punojnë për zbardhjen e ngjarjes.
