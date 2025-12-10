Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Zjarr në një banesë në Pogradec, evakuohen familjarët
Transmetuar më 10-12-2025, 16:13

Një banesë në fshatin Guras të Pogradecit është përfshirë nga flakët pasditen e sotme. Forcat zjarrfikëse kanë mbërritur menjëherë në vendngjarje dhe po punojnë për shuarjen e zjarrit.

Familjarët që ndodheshin në banesë janë evakuuar në kohë dhe ndodhen jashtë rrezikut. Shkaqet e rënies së zjarrit nuk janë përcaktuar ende, ndërsa grupet hetimore po punojnë për zbardhjen e ngjarjes.

