Postoi foto me mjet mprehës në TikTok, nis procedimi penal ndaj 14-vjeçarit në Durrës

DURRËS- Policia ka nisur procedimin penal ndaj një 14-vjeçari në Durrës. I mituri kishte publikuar një foto në rrjetin social TikTok ku shfaqej së bashku me një bashkëmoshatar, me një mjet prerës në dorë.
Sipas burimeve policore, bëhet me dije se 14-vjeçari është banues në zonën e e ish-Kënetës. Ish-Këneta është vendin ku ndodhi palgosja e të ndjerit Erion Boba, i cili humbi jetën pas disa ditësh i intubuar në gjendje të rëndë
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd