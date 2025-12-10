Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Postoi foto me mjet mprehës në TikTok, nis procedimi penal ndaj 14-vjeçarit në Durrës
Transmetuar më 10-12-2025, 15:47

DURRËS- Policia ka nisur procedimin penal ndaj një 14-vjeçari në Durrës. I mituri kishte publikuar një foto në rrjetin social TikTok ku shfaqej së bashku me një bashkëmoshatar, me një mjet prerës në dorë.

Sipas burimeve policore, bëhet me dije se 14-vjeçari është banues në zonën e e ish-Kënetës. Ish-Këneta është vendin ku ndodhi palgosja e të ndjerit Erion Boba, i cili humbi jetën pas disa ditësh i intubuar në gjendje të rëndë

