Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Shpërthen bombola e gatimit në Librazhd, plagoset një grua
Transmetuar më 10-12-2025, 12:03

Një incident është regjistruar në lagjen nr.1 të Librazhdit, ku dyshohet se një rrjedhje gazi nga bombola e gatimit ka shkaktuar zjarr në një banesë të marrë me qira nga shtetasi G. B., 37 vjeç.

Si pasojë e flakëve është dëmtuar lehtë shtetasja B. D., e cila ndodhej në banesë në momentin e shpërthimit të zjarrit.

Fatmirësisht, dëmtimet e saj janë raportuar të jenë të lehta dhe ajo ka marrë ndihmën e nevojshme mjekësore.

Zjarri shkaktoi edhe dëme materiale në banesë, ndërsa forcat zjarrfikëse ndërhynë në kohë për të vënë situatën nën kontroll dhe për të shmangur përhapjen e flakëve në apartamentet e tjera përreth.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...