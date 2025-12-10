Shpërthen bombola e gatimit në Librazhd, plagoset një grua

Një incident është regjistruar në lagjen nr.1 të Librazhdit, ku dyshohet se një rrjedhje gazi nga bombola e gatimit ka shkaktuar zjarr në një banesë të marrë me qira nga shtetasi G. B., 37 vjeç.
Si pasojë e flakëve është dëmtuar lehtë shtetasja B. D., e cila ndodhej në banesë në momentin e shpërthimit të zjarrit.
Fatmirësisht, dëmtimet e saj janë raportuar të jenë të lehta dhe ajo ka marrë ndihmën e nevojshme mjekësore.
Zjarri shkaktoi edhe dëme materiale në banesë, ndërsa forcat zjarrfikëse ndërhynë në kohë për të vënë situatën nën kontroll dhe për të shmangur përhapjen e flakëve në apartamentet e tjera përreth.
