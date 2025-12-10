Vaksina kundër Covid-19 shkaktoi VDEKJE? Administrata e Trump nis hetimet lidhur me ‘teoritë’, ja çfarë pritet…

Administrata Federale e Barnave dhe Ushqimit (FDA) ka nisur një hetim të thelluar mbi vdekjet e mundshme që lidhen me vaksinat kundër COVID-19, si tek fëmijët ashtu edhe tek të rriturit, konfirmoi një zëdhënës i Departamentit të Shëndetësisë të SHBA-së të martën për AFP-në. Hetimi po zhvillohet nën administratën e Robert Kennedy Jr., një kritik i njohur i vaksinave, i cili është emëruar në këtë pozicion gjatë presidencës së Donald Trump.
Ky hetim ka shkaktuar polemika dhe ka ngritur shqetësime lidhur me politizimin e shërbimeve shëndetësore në SHBA, pas ndryshimit të politikave të vaksinimit që ndodhi pas ardhjes në pushtet të Kennedy Jr. Disa raporte të shumta, përfshirë ato nga Bloomberg dhe Washington Post, kanë treguar se hetimi ka për qëllim të zbulojë rrethana të mundshme të vdekjeve që mund të kenë ndodhur si pasojë e vaksinimit kundër COVID-19.
Andrew Nixon, zëdhënës i Departamentit të Shëndetësisë, e konfirmoi hetimin duke theksuar se FDA-ja po shqyrton të dhëna të ndryshme mbi vdekjet e mundshme të shkaktuara nga vaksinat, përfshirë ato që kanë ndodhur në grupmosha të ndryshme. Sidoqoftë, ai nuk ofroi një afat përkur për publikimin e rezultateve të këtij hetimi, të cilat janë ende në proces dhe mbeten të paspecifikuara në lidhje me metodat e përdorura.
Hetimi, që në fillim ishte përqendruar kryesisht në vdekjet e fëmijëve, ka shpërthyer në një mori reagimesh dhe akuzash pasi një memo e brendshme e FDA-së, e zbuluar në fund të nëntorit, përmendi të paktën 10 vdekje të fëmijëve që mund të lidheshin me vaksinat, megjithatë pa prova të qarta që ta mbështesin këtë pohim. Ky informacion ka ngritur shqetësime për një mundësi të politizimit të kërkimeve shkencore.
Për këtë arsye, rreth një duzinë ish-zyrtarësh të FDA-së kanë dalë kundër këtij hetimi, duke kërkuar transparencë dhe duke theksuar se “nuk është dhënë asnjë informacion mbi proceset dhe analizat që kanë çuar në këtë vlerësim retrospektiv.”
Robert Kennedy Jr., i cili është një figurë e njohur për përhapjen e teorive të konspiracisë dhe lajmeve të pavërteta rreth vaksinave, ka bërë akuza të rënda gjatë pandemisë. Ai e ka quajtur vaksinën kundër COVID-19 si një nga “vaksinat më vdekjeprurëse të prodhuara ndonjëherë” dhe ka shpërndarë ide të diskutueshme, përfshirë pohimin se SARS-CoV-2 ishte një virus që ishte “i synuar” etnikisht për të prekur grupe të caktuara racore, duke përjashtuar hebrenjtë ashkenazë dhe kinezët. Ky koment, i cili ngjalli protesta të mëdha, u tërhoq më vonë nga ai vetë.
Pavarësisht deklaratave të tilla, efektiviteti dhe siguria e vaksinave kundër COVID-19 janë mbështetur nga studime të shumta të cilat konfirmojnë përfitimet e vaksinimit për shumicën e popullsisë, edhe pse disa raste të efekteve anësore kanë qenë të dokumentuara. Sipas autoriteteve shëndetësore në shumicën e vendeve, përfitimi i vaksinimit mbetet i pa dyshimtë, pavarësisht disa shqetësimeve të ngritura për raste të rralla të pasojave negative.
