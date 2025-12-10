Papa: Trump me veprimet e tij po shpërbën aleancën SHBA-Evropë

Papa Leo XIV ka komentuar mbi komentet e fundit të Presidentit të SHBA-së Donald Trump në intervistën e tij, në të cilën ai tha se Evropa ishte në rënie dhe kishte udhëheqës "të dobët".
Sipas mediave të huaja, i pyetur nga një gazetar nëse mendon se plani i paqes i SHBA-së për Ukrainën është i drejtë, Papa tha se "preferon të mos komentojë për këtë".
Por pastaj Papa shtoi: "Mendoj se për fat të keq disa pjesë të kësaj që kam pare, kanë bërë një ndryshim të madh në atë që për shumë, shumë vite ishte një aleancë e vërtetë midis Evropës dhe Shteteve të Bashkuara”.
"Vërejtjet që bëhen për Evropën edhe në intervistat e fundit, mendoj se po përpiqen të shpërbëjnë atë që… duhet të jetë një aleancë shumë e rëndësishme sot dhe në të ardhmen", shtoi ai.
Ai vazhdoi duke iu referuar në mënyrë të qartë presidentit të SHBA-së duke thënë se:
"Pra, është një program që Presidenti Trump dhe këshilltarët e tij e kanë hartuar. Ai është Presidenti i Shteteve të Bashkuara. Ai ka të drejtë ta bëjë këtë, por ka një numër gjërash në të që mendoj. Ndërsa ndoshta shumë njerëz në Shtetet e Bashkuara do të ishin dakord, mendoj se shumë të tjerë do t’i shihnin gjërat në një mënyrë tjetër."
