Tragjedi ajrore në Sudan: Rrëzohet avioni transportues ushtarak, humbin jetën të gjithë anëtarët e ekuipazhit

10 dhjetor 2025
Një aeroplan transporti ushtarak u rrëzua të martën në Sudanin lindor, duke shkaktuar vdekjen tragjike të të gjithë personave në bord, raportuan dy burime ushtarake për agjencinë AFP.
Avioni, një Ilyushin Il-76, pësoi një “defekt teknik” ndërsa tentonte uljen në bazën ajrore Osman Digna në qytetin portual Port Sudan, në brigjet e Detit të Kuq.
“Të gjithë anëtarët e ekuipazhit u vranë në përplasje,” tha një prej burimeve. Autoritetet ushtarake nuk kanë bërë ende të ditur numrin e saktë të personave në bord dhe nuk kanë publikuar një deklaratë zyrtare për incidentin. Po ashtu, nuk dihet çfarë transportonte avioni në momentin e aksidentit.
Modeli Il-76, një avion transportues me katër motorë i projektuar nga Bashkimi Sovjetik, zakonisht operon me një ekuipazh prej rreth pesë personash. Ai është përdorur për vite nga ushtria sudaneze për transportin e pajisjeve dhe të personelit në zona të ndryshme të vendit.
Lufta në Sudan vazhdon ta rëndojë situatën
Aksidenti ndodh në një kohë kur Sudani mbetet i zhytur në konflikt që nga prilli 2023, midis ushtrisë së rregullt dhe Forcave të Mbështetjes së Shpejtë (RSF). Luftimet kanë shkaktuar dhjetëra mijëra viktima, ndërsa rreth 12 milionë persona janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre. Infrastruktura e vendit është shkatërruar në nivele të gjera dhe miliona qytetarë kanë nevojë për ndihmë urgjente humanitare.
Hetimet për shkaqet e rrëzimit pritet të vazhdojnë, por autoritetet nuk kanë dhënë ende detaje të mëtejshme.
