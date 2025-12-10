Fox: Tre shenjat më me fat për sot – 10 dhjetor 2025

Disa shenja përfitojnë nga një kombinim i favorshëm planetar, duke pasur hapësirë për veprime, vendime dhe përmirësime në marrëdhënie.
Ndërkohë, disa të tjera mund të ndjejnë presion, lodhje ose paqartësi që kërkojnë më shumë kujdes dhe reflektim.
Lista është përgatitur nga Paolo Fox dhe jua sjell noa.al, për të ofruar një vështrim të shpejtë dhe të kuptueshëm mbi ritmin e ditës për secilën shenjë.
Tre shenjat më me fat – 10 dhjetor 2025
1. Luani
Dita të favorizon në mënyrë të drejtpërdrejtë. Energjia është e lartë, vendimet dalin më të sigurta dhe çdo hap që hedh merr mbështetje nga rrethanat. Ke një “erë në shpinë” që të ndihmon të arrish rezultate pa shumë pengesa. Marrëdhëniet profesionale dhe ato personale janë të stabilizuara, dhe një lajm i mirë mund të vijë pa shumë pritje.
2. Demi
Pozicionimet e mira planetare të japin qartësi dhe kontroll mbi situatat. Vendimet që merr sot kanë ndikim afatgjatë dhe shkojnë në drejtimin e duhur. Hëna e favorshme shton qetësinë emocionale dhe e bën ditën të përshtatshme për marrëveshje, bisedime dhe hapa konkretë. Në dashuri ka harmoni dhe dëshirë të hapesh më shumë.
3. Shigjetari
Dita të konfirmon se je në një periudhë rritjeje dhe hapjesh të reja. Projektet e nisura marrin më shumë formë dhe një mundësi e vogël mund të shfaqet papritur. Edhe në dashuri ka lëvizje pozitive: je më i hapur emocionalisht dhe gati për të pranuar gjëra të reja. Energjia e përgjithshme është e mirë dhe frymëzuese.
Tre shenjat më pak me fat – 10 dhjetor 2025
1. Akrepi
Tensioni i brendshëm është i lartë dhe disa marrëdhënie ose bashkëpunime mund të krijojnë lodhje. Sot mund të ndihesh i mbyllur, i lodhur nga debatet ose nga njerëzit që nuk dëgjojnë argumentet e tua. Është një ditë më e favorshme për të qëndruar pak vetëm, për të analizuar qetë situatat dhe për të shmangur konfrontimet e panevojshme.
2. Ujori
Dita sjell një konflikt të brendshëm mes dëshirës për liri dhe përgjegjësive që duhen përmbushur. Çdo detyrim i vogël mund të të duket i rëndë. Sot është më mirë të mos provokosh debate në ambiente familjare ose profesionale. Një pushim, distancim ose organizim më i qetë i ditës do të të ndihmojë të shmangësh stresin.
3. Peshorja
Kërkesa për ekuilibër është e lartë, por nuk po merr atë që pret nga të tjerët. Disa situata të bëjnë të mendosh se po jep më shumë se sa po merr, sidomos në punë. Në dashuri është ditë për reflektim dhe jo për diskutime të nxehta. Është e nevojshme të mos shtosh presion, por të lësh kohë që gjërat të ulen vetë. /noa.al
