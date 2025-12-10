Horoskopi i Paolo Fox për sot, e mërkurë, 10 dhjetor 2025 – Parashikimi i plotë për të 12 shenjat

Lexo më poshtë çfarë kanë përgatitur yjet në dashuri, punë, mirëqenie dhe fat për ditën e sotme, nga Paolo Fox.
Dashi
Në punë apo në projekte mund të kesh parë që disa plane nuk kanë shkuar sipas dëshirës. Kjo tregon se duhet ndryshuar diçka. Deri para pak ditësh mungonte energjia dhe dëshira për veprim, por tani kjo forcë është rikthyer. Nga data 15 deri më 31 dhjetor do të ketë një periudhë pritjeje, një lloj pauze e dobishme për ata që po planifikojnë hapa të rëndësishëm për të ardhmen. Mund të duhet t’i kushtosh më shumë kohë familjes. Nëse në dashuri ka pasur keqkuptime ose distancim, tani duhet rikuperuar marrëdhënia.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Presioni i Jupiterit kundër ndihet, por funksionon si një filtër që largon gjërat pa baza të forta. Përpiqu të kthesh ankthin në qartësi dhe ngutjen në vizion. Edhe në marrëdhënie, nëse ka pasur ftohje, është momenti të riparosh situatën pa nxitim, por me vetëdije. Ajo që rindërton tani do të jetë më e fortë se më parë.
Demi
Ky është qielli që shumë kohë e prishe. Pjesa e dytë e dhjetorit të vendos në lëvizje: nëse ke pranuar një detyrë të re apo një marrëveshje gjatë vitit, tani është momenti kur kjo konsolidohet. Viti 2026 nis me forcë, sidomos gjashtëmujori i parë: ndaj gabimet duhet të shmangen. Sot ke një Hënë të favorshme, ndaj ndjenjat shpërblehen.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Qielli të kujton se çdo proces ka një moment stabilizimi. Ti ke nevojë të ndërtosh me qetësi dhe metoda, dhe tani ndihesh se gjithçka është më shumë nën kontrollin tënd. Vendimet e sotme kanë efekt afatgjatë. Hëna e mirë të hap edhe një rrugë emocionale: je më i hapur të pranosh të reja. Po rikthehesh në qendër të situatave që të interesojnë më shumë.
Binjakët
Shumë shpejt tensionet planetare nga kundërshtitë do të zbuten. Me afrimin e festave do të rigjesh më shumë gëzim dhe qetësi. Je kurioz nga natyra, madje edhe në detaje të vogla të përditshmërisë. Në “dhuratën” që të sjell viti 2026 ka shumë ambicie, dëshirë për t’u ngritur dhe muaj me rëndësi si janari dhe shkurti. Çliro pak tensionin.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Ajo që të shqetëson është ritmi i mendimeve që ecin më shpejt se koha reale. Duhet pak durim. Dëshira për të zbuluar çdo gjë menjëherë është pjesë e karakterit tënd, por tani është momenti të shijosh edhe të tashmen. Hapjet që vijnë nuk kërkojnë përpjekje të tepruar, vetëm gatishmëri. Fillimi i dhjetorit solli kaos në dashuri, por tani rivendoset stabiliteti.
Gaforrja
Këto ditë mund të jesh i mbingarkuar me detyra dhe organizim. Kur mendja është plot me ide apo plane, krijohet konfuzion. Duhet më shumë vëmendje te detajet, sepse mund të ketë ndonjë konflikt të vogël për t’u kapërcyer. Nga ana fizike, Merkuri fillon një tranzit që mund të rrisë nervozizmin: syno qetësi deri më 15 dhjetor. Pjesa e dytë e muajit kërkon qetësi, familje dhe pushim mendor.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Ndjeshmëria jote përforcohet kur truri është i mbingarkuar. Qielli të kërkon të vendosësh rregull dhe të selektosh prioritetet. Merkuri nuk të dobëson, por të shtyn të organizosh më mirë energjitë dhe të kufizosh impenjimet e panevojshme.
Luani
Ke një horoskop fituesi. Luanët duan të dalin përpara dhe tani qielli të mbështet fuqishëm. Me këtë forcë është më e thjeshtë të arrish objektivat. Është si të kesh erën nga pas në biçikletë: nuk ke nevojë të lodhesh. Ky është favor që vazhdon edhe në 2026. Yjet janë shumë të mira për marrëdhënie, bashkëpunime dhe projekte që shohin përpara.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Era e favorshme simbolizon jo vetëm mbështetjen e jashtme, por edhe faktin që vullneti yt tani gjen hapësirën e duhur për veprim. Je i shtyrë nga ambicia dhe dëshira për t’u shprehur. Qielli dhuron rezultate konkrete, por kërkon veprim me maturi. Në marrëdhënie mund të tregosh bujarinë tënde natyrale pa u keqkuptuar: ajo që jep tani shihet dhe vlerësohet.
Virgjëresha
Rritet dëshira për veprim. Ka shumë të ngjarë që ditët e fundit të ketë ardhur një lajm i mirë apo një konfirmim. Po afrohemi tek data 15, dhe pjesa e dytë e dhjetorit është shumë më pozitive. Edhe nëse nuk ndodh fiks më 15, ndodh më 12 ose më 18—yjet nuk janë rigoroze. Nga mesi i muajit rikthehet energjia që mungoi në fillim. Po ashtu rikthehet qartësia dhe konkretësia jote karakteristike, gjë që nuk e gjeje në situatat e përditshme.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Fillimi i muajit ishte i rëndë dhe mendja jote analitike u kthye njëkohësisht në ndihmë dhe problem. Tani që ke dalë nga ai ngërç dhe perspektivat për 2026 janë më të qarta, gjërat lëvizin më lehtë. Ke ecur për shumë ditë “me atë që sillte dita”, jo sepse doje, por sepse situatat të detyruan. Qartësia që po rikthehet është reale: thjesht lodhja e ditëve të mëparshme e kishte zbehur. Tani rihyn në ritmin tënd natyral: rend, logjikë, efikasitet.
Peshorja
Në këtë periudhë është shumë e rëndësishme të kesh një marrëdhënie të qëndrueshme, sepse Peshorja është shenja e dyshes, e partneritetit dhe e bashkëpunimit. Ky është një nga shenjat që punon më mirë kur ka dikë pranë për të ndarë përgjegjësitë. Në dashuri, nevoja për siguri dhe konfirmime është edhe më e madhe. Megjithatë, me Jupiterin kundër, jo të gjitha bashkëpunimet kanë funksionuar siç pritej: disa Peshore ndihen sikur kanë bërë shumë dhe kanë marrë pak, sidomos në fushën e punës. Këshilla e ditës është të mos hapësh çështje të ndërlikuara në dashuri: reflektimi i qetë është më i dobishëm.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Kërkimi yt për ekuilibër është i vazhdueshëm dhe shpesh e projekton tek të tjerët. Qielli sot të vendos përballë pyetjes: çfarë jap dhe çfarë marr? Ndjesia e “kreditit” lind kur mban më shumë peshë se sa të takon. Fillimi i vitit 2026 sjell një mundësi të mirë për të rikthyer drejtësinë dhe masën e duhur në raportet e tua.
Akrepi
Je pak i trazuar në këtë moment, dhe disa marrëdhënie mund të marrin kthesa të papritura, madje edhe të ndërpriten. Ka tension në ajër. Akrepat që kanë ditur të ruajnë diplomacinë dhe të frenojnë impulsivitetin, nuk kanë pasur përballje të vështira. Ndërsa ata që kanë insistuar fort për të mbrojtur të drejtat e tyre përballë njerëzve që nuk dëgjojnë, tani janë të lodhur dhe nën stres. Mund të ketë pasur edhe një ndërprerje bashkëpunimi. Dita e sotme të fton të tërhiqesh pak dhe të mos kërkosh kontakt me shumë njerëz.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Vendosmëria jote është cilësi, por kur përplaset me njerëz ose situata që nuk ndryshojnë, shndërrohet në lodhje të panevojshme. Qielli të kujton se Jupiteri ende të mbështet: nëse je ndarë nga një bashkëpunim, kërko alternativa të reja. Nevoja për të qëndruar vetëm sot është një mënyrë për të ruajtur energjitë dhe për të menduar për drejtimin e ardhshëm.
Shigjetari
Ditë pas dite po merr konfirmime të rëndësishme: mbi ndjenjat që ke për të tjerët, mbi forcën tënde dhe mbi aftësinë për të vepruar në mënyrë të qartë. Duke parë yjet e dhjetorit dhe krahasuar me janarin e shkurtin e këtij viti, është e dukshme se një bllokim është hequr. Edhe pse kulmi i vitit 2026 vjen nga vera, tashmë po hapen rrugë të reja: projekte, nisje, vendime që mund të ndryshojnë drejtimin tënd. E njëjta gjë vlen për dashurinë: kush kërkon familje, bashkëjetesë, një fëmijë apo një fillim të ri pas një ndarje, do të gjejë mbështetje.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Ti e sheh jetën me vizion dhe beson te e ardhmja — dhe këtë herë nuk gabon. Sygjerimet që po shfaqen janë shenja të qarta të një rruge që po hapet. Edhe nëse nuk i sheh rezultatet menjëherë, çdo hap i vogël ka vlerë dhe ndikon në një plan më të madh. Në dashuri rikthehet dëshira për t’u afruar dhe për t’u angazhuar më shumë emocionalisht.
Bricjapi
Po ngrihesh ngadalë dhe me qetësi, në mënyrën që të karakterizon. Bricjapi nuk ka ngut, sepse e di që rruga e nxituar rrëzon në mes. Me hap të matur dhe logjik po arrin majën pa rrezikuar. Dhjetori premton kënaqësi dhe rezultatet më të mira vijnë nga java e ardhshme. Dashuria, puna dhe gjendja fizike janë në ngritje të qëndrueshme.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Suksesi i vërtetë ndërtohet me durim, jo me impuls. Qielli sot të mbështet në këtë metodë të qetë dhe të sigurt. Vendimet që merr tani duhet të jenë të menduara për të ardhmen. Edhe fusha e ndjenjave mund të kthehet në qendër të vëmendjes. Po ndërton diçka solide dhe kjo të jep qetësi dhe besim.
Ujori
Yjet e sotme sjellin tension të brendshëm. Mund të ndjesh nevojën të largohesh nga çdo gjë që të krijon presion. Ujori është natyrë e lirë, intuitive, dhe dëshiron hapësirë personale. Por detyrimet e jetës reale — familja, marrëveshjet, përgjegjësitë — mund të krijojnë konflikt të brendshëm. Sot shmang debatet në shtëpi dhe përpiqu të qetësohesh. Që nesër situata bëhet më e lehtë.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Liria është thelbësore për ty, por kufizimet e përditshme nuk janë pengesa — janë pjesë e organizimit të jetës. Tensioni vjen nga mendja që kërkon shumë, ndërsa realiteti ka ritmin e vet. Pushimi sot është një mënyrë e shëndetshme për të ruajtur ekuilibrin mendor dhe emocional.
Peshqit
Po rikuperon shumë, dhe nga data 15 e muajit ky proces bëhet edhe më i shpejtë. Peshqit analizojnë çdo gjë dhe kanë një ndjeshmëri të lartë emocionale. Shpesh e lodh veten duke interpretuar sjelljet e të tjerëve, duke kontrolluar detaje, duke u përpjekur të kuptosh çdo ndryshim të vogël. Ky “radar” është i dobishëm, por tani duhet ulur pak ritmi, sepse shkakton lodhje të tepërt. Sot dhe nesër qielli është shumë pozitiv: rikuperimi ka nisur. Propozimet e punës dhe projektet që kërkon t’i çosh përpara do të konkretizohen deri në mars. Kush punon me publikun do të marrë rezultate të mira.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Aftësia jote për të kuptuar emocionet e të tjerëve është e jashtëzakonshme, por bëhet e vështirë kur përzihet me ankth. Qielli të sugjeron të pushosh mendjen dhe të mos mbingarkohesh me analiza. Rikuperimi që po ndien është fizik, emocional dhe mendor: po rikthen qetësinë dhe stabilitetin e brendshëm. /noa.al
