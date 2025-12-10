Mot i kthjellët në të gjithë territorin. Parashikimi për sot

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 10-12-2025, 07:22
Vendi ynë sot do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme.
Orët me diell do të mbizotërojnë në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa vranësirat do të jenë të pakta – kalimtare.
Era do të fryjë me drejtim nga kuadrati i veriut me shpejtësi mesatare 8m/sek.
Valëzimi në det i forcës 1-3 ballë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd