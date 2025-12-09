Studimi tregon përse nuk duhet të pini më kurrë kafe në gota kartoni

9 Dhjetor, 20250
Një studim i ri i IIT zbuloi se çaji ose kafeja e nxehtë që konsumohet në gota kartoni – mund të lëshojë 25,000 grimca mikroplastike në pijen tuaj në vetëm 15 minuta.
Instituti Indian i Teknologjisë (IIT) në Kharagpur, është universiteti kryesor qeveritar për kërkime inxhinierike dhe teknologjike – i themeluar në vitin 1951.
Sipas Sudha Goel, Profesoreshe e Asociuar në IIT Kharagpur, e cila udhëhoqi hulumtimin, gotat e kartonit, njëpërdorimshme janë një zgjedhje popullore për konsumimin e pijeve.
“Studimi ynë ka konfirmuar kontaminimin e lëngut të nxehtë që shërbehet në gotat e kartonit – për shkak të degradimit të mikroplastikës dhe përbërësve të tjerë të rrezikshëm nga materiali i veshjes së gotës. Gotat e letrës zakonisht janë të veshura me një shtresë të hollë filmi hidrofobik i cili është bërë kryesisht nga plastika (polietileni) dhe ndonjëherë kopolimere për të mbajtur lëngun në gotën kartonit.
Brenda 15 minutash kjo shtresë mikroplastike degradohet si rezultat i ujit të nxehtë”, tha ajo.
Kjo përbën mbi 75,000 grimca në ditë nëse pini tre gota!
Mjekët paralajmërojnë se këto toksina të padukshme mund të mbajnë metale të rënda që shkaktojnë kancer, prishin hormonet dhe dëmtojnë sistemin nervor.
Ekspertët këshillojnë kalimin në gota qelqi për shëndetin tuaj dhe planetin.
“Sipas studimit, 25,000 grimca mikroplastike lirohen në 100 mililitra lëng të nxehtë (85-90 gradë Celcius) që qëndrojnë në gota kartoni për 15 minuta. Kështu, një person që pi tre gota të rregullta çaji ose kafeje çdo ditë, në një gotë kartoni, do të gëlltiste 75,000 grimca të vogla mikroplastike të cilat janë të padukshme për syrin e njeriut”, shtoi ajo.
Studiuesit ndoqën dy procedura të ndryshme – në procesin e parë, uji i nxehtë ultra i pastër (85-90 gradë Celcius) u derdh në gotat e kartonit së disponueshme dhe u la të qëndronte për 15 minuta.
Goel shpjegoi se uji i përzier homogjenisht u analizua më pas për praninë e mikroplastikës, si dhe joneve shtesë që mund të kishin rrjedhur në lëng nga gotat e letrës.
Në procesin e dytë, gotat e kartonit, fillimisht u zhytën në ujë të vakët (30-40 gradë Celcius).
“Pas kësaj, filmi hidrofobik u nda me kujdes nga shtresa e kartonit dhe u ekspozua ndaj ujit të nxehtë (85-90 gradë Celsius) për 15 minuta.
Ndryshimet në vetitë fizike, kimike dhe mekanike të filmave plastikë u ekzaminuan para dhe pas ekspozimit ndaj ujit të nxehtë.
Këto mikroplastika mund të veprojnë si bartës të ndotësve si jonet, metaleve të rënda toksike si paladiumi, kromi dhe kadmiumi, dhe komponimeve organike që janë po aq hidrofobike në natyrë, duke u lejuar atyre të kalojnë lehtësisht në mbretërinë shtazore.
“Kur gëlltiten, implikimet shëndetësore mund të jenë serioze”, tha ajo.
