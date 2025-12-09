Lajmi i fundit/ Shpërthim me tritol në një biznes në Shkodër, policia në vendngjarje

SHKODËR, 9 dhjetor 2025 — Një shpërthim me lëndë plasëse ka tronditur mbrëmjen e së martës qytetin e Shkodrës. Ngjarja është regjistruar në lagjen “Skënderbeg”, ku sipas informacioneve paraprake, tritoli është vendosur pranë një biznesi lokal.
Forcat e policisë kanë mbërritur menjëherë në vendngjarje dhe kanë rrethuar zonën për të kryer hetimet e para. Deri tani nuk raportohet për të lënduar, ndërsa dëmet materiale janë ende në vlerësim.
Burime nga grupi hetimor bëjnë të ditur se po verifikohen kamerat e sigurisë dhe po mblidhen dëshmi nga banorët e zonës për të zbuluar rrethanat e ngjarjes dhe identifikimin e autorëve.
Hetimet po vijojnë.
Shkodër/Informacion paraprak
Rreth orës 22:20, në lagjen "Skënderbeg", Shkodër, te dera e një subjekti për reklama, dyshohet se është vendosur lëndë plasëse. Si pasojë ka pasur vetëm dëme materiale.
Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, po kryen veprimet për sqarimin e rrethanave, identifikimin dhe kapjen e autorit/ëve.
