E moshuara bie nga ballkoni, por e shpëton elektromotori i kondicionerit. Mjekët: Është mirë!

Një 85 vjeçare ka rënë aksidentalisht nga kati i tretë i banesës në një pallat në lagjen nr 18 të qytetit të Korçës,
Sipas informacioneve, e moshuara dyshohet se është rrëzuar nga ballkoni aksidentalisht ndërsa ka mbetur midis murit dhe motorrit të kondicionerit që ka pallati.
Ka qenë e menjëhershme ndërhyrja e policisë dhe forcave zjarrfikëse që kanë bërë të mundur nxjerrjen e të moshuarës. Aktualisht ajo po merr ndihmën mjekësore në banesë nga mjekët që shkuan me ambulancë dhe fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
