Goditet ‘banda e traktorëve’ në Itali! Arrestohen katër shqiptarë, vodhën 45 automjete me vlerë 2.5 milionë euro

ITALI- Katër shqipatrë janë arrestuar në Itali, pasi dyshohen se kanë vjedhur disa traktorë dhe mjete të tjera. Të arrestuarit shqiptarë i përkasin moshës 58, 46, 44 dhe 21 vjeç. Grupi dyshohet se është pjesë e një organizate kriminale të dedikuar për vjedhjen e traktorëve bujqësorë, pranimin e mallrave të vjedhura dhe pastrimin e makinave të vjedhura.
Gjykatësi i hetimeve paraprake, konfirmoi arrestimin dhe urdhëroi masën paraprake të arrestit me burg për të katër të dyshuarit, duke miratuar kërkesën e Prokurorisë. Mediat italiane shkruajnë se hetimi filloi në shtator, në përgjigje të rritjes së ndjeshme të vjedhjeve të makinerive bujqësore të regjistruara në provincën e Modenës gjatë verës.
Vëmendja u përqendrua veçanërisht pas vjedhjes së katër traktorëve nga një fermë në San Prospero natën e 24 korrikut dhe vjedhjes së dy automjeteve të tjera në Zocca më 5 gusht 2025. Hetimet e mëvonshme çuan në identifikimin e personave përgjegjës për vjedhjet që ndodhën jo vetëm në provincën e Modenës, por edhe në zonat e Bolonjës, Parmës, Reggio Emilia-s, Forlì-Cesenës dhe Piemontes.
Grupi identifikoi objektivat nëpërmjet një zbulimi të kujdesshëm dhe përdori automjete të vjedhura për të vjedhur traktorët. Këta më pas u fshehën me zgjuarsi në zona të largëta dhe të vështira për t’u arritur në fshat, për t’u siguruar që nuk ishin të pajisur me sisteme gjurmimi satelitor.
Pas vjedhjeve nga bizneset bujqësore, të kryera nga tre prej të dyshuarve, traktorët u ngarkuan në një kamion të artikuluar të përdorur nga 58-vjeçari, i cili i transportoi ato në Shqipëri nëpërmjet një udhëtimi tokësor që kalonte nëpër Slloveni, Kroaci, Bosnjë dhe Hercegovinë dhe Mal të Zi.
Hetimi, i kryer nëpërmjet përgjimeve telefonike dhe mbikëqyrjes mjedisore, analizës së të dhënave kompjuterike dhe telefonike, shikimit të pamjeve të video-mbikëqyrjes dhe shërbimeve të vëzhgimit dhe ndjekjes në hije, lejoi që të mblidheshin shumë shpejt prova serioze nah tyre.
Katër të dyshuarit mbahen përgjegjës për vjedhjen e 28 traktorëve bujqësorë dhe 17 makinave dhe furgonëve. Vlera totale e tregut të mallrave të vjedhura të gjetura është afërsisht 2.5 milionë euro. Gjatë kontrolleve, u gjetën dhe sekuestruan disa pajisje bllokimi sinjalesh, një detektor insektesh, çelësa ndezjeje për traktorë dhe mjete për vjedhje me thyerje, të gjitha të përdorura në vjedhje
