Revolucioni i FIFA-s në Botërorin 2026: Pushim i detyrueshëm 3-minutësh në çdo pjesë ndeshje. Ja çfarë minute?
Transmetuar më 09-12-2025, 20:13

ZVICËR, 9 dhjetor 2025 – FIFA ka njoftuar një nga rregullat më të pazakonta dhe më të diskutueshme të Kupës së Botës 2026: një pushim të detyrueshëm tre-minutësh në minutën e 22-të të secilës pjesë loje. Masa, e njohur si “cooling break”, do të zbatohet pavarësisht temperaturës apo kushteve atmosferike, duke e kthyer atë në standard për të gjitha ndeshjet e turneut.

Ndryshe nga shumica e kampionateve kombëtare ose garave UEFA, ku vendimi për pushimin merret nga gjyqtari në bazë të nxehtësisë së lartë, FIFA e ka bërë rregullin të detyrueshëm për arsye të mirëqenies së futbollistëve dhe rritjes së intensitetit të lojës.

Sipas institucionit ndërkombëtar, ky ndryshim synon të shmangë rënien e performancës në minutat e fundit të pjesëve të para dhe të dyta, të reduktojë lodhjen fizike, si edhe të ulë rrezikun e dëmtimeve muskulare në një turne të gjatë dhe me kalendar të ngjeshur.

Vendimi pritet të sjellë diskutime të gjera në botën e futbollit, pasi pushimi i detyrueshëm mund të ndikojë në strategjitë e ekipeve, ritmin e lojës dhe menaxhimin e energjive. Megjithatë, FIFA pretendon se testimet e kryera në turne të mëparshëm dhe analiza mjekësore e kanë bërë të qartë se një ndërhyrje e tillë ndihmon në ruajtjen e cilësisë së lojës.

Rregulli do të hyjë në fuqi zyrtarisht nga ndeshja hapëse e Botërorit 2026 dhe do të vlejë për çdo takim deri në finalen e madhe.

