Aksident në aksin e vjetër Fier–Ballsh, dy persona të lënduar

Një aksident automobilistik ka ndodhur pak minuta më parë në aksin e vjetër rrugor Fier–Ballsh, pranë fshatit Plyk. Dy automjete janë përplasur me njëra-tjetrën dhe, si pasojë, dy udhëtarë kanë mbetur të lënduar.
Të plagosurit janë transportuar me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Fierit, ku ndodhen nën kujdesin e mjekëve dhe janë jashtë rrezikut për jetën.
Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e policisë dhe grupi hetimor, të cilët po punojnë për sqarimin e rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit.
