Rama sulmon sërish gjyqtarët: Marrin mbi 6 mijë euro rrogë në muaj, duan 3 mijë të tjera shtesë

Kryeministri Edi Rama ka reaguar lidhur me kërkesën e gjyqtarëve dhe këshilltarëve për rritjen e pagave, duke theksuar se shuma që kërkohet është shumë më e lartë se sa mund ta besojnë qytetarët.
Sipas tij, magjistratët dhe këshilltarët e zakonshëm kanë kërkuar rritje prej rreth 1600 euro, ndërsa një grup tjetër, ai i gjyqtarëve të institucioneve speciale – GJKKO dhe SPAK – ka kërkuar rritje prej 3100 euro mbi pagën aktuale.
Rama thotë se gjyqtarët e këtyre institucioneve aktualisht përfitojnë rreth 6130 euro në muaj, dhe nëse kërkesa miratohet, paga mund të shkojë në 9230 euro.
Ai shtoi se kjo situatë ngre shqetësime serioze për balancën mes pushteteve: sipas tij, kur një vendim gjykate mund të ndryshojë struktura të rëndësishme të qeverisjes, është e arsyeshme të shtrohet pyetja se deri ku mund të shkohet me vendime të tjera që ndikojnë direkt në financat publike.
Rama tha se shqetësimi nuk lidhet me një ministër apo një çështje të izoluar, por me “rrezikun e prishjes së ekuilibrave demokratikë mes pushteteve”. /noa.al
E PLOTË
“S’ka mundësi”, më shkruajnë disa, lidhur me kërkesën e gjyqtarëve për ta rritur pagën me 1600 Euro mbi aktualen!
Jo vetëm që ka mundësi, po 1600 Euro është rritja që kërkojnë magjistratët e këshilltarët e zakonshëm, se mes rritjekërkuesve janë edhe specialët, pra ata të GJKKO dhe SPAK-ut, të cilët kanë pagat më të larta në republikë, por kërkojnë edhe një rritje prej 3100 Eurosh!
Po, asnjë shaka, detin ku aktualisht marrin 6130 Euro në muaj, tani duan që t’ua kthejë në kos Gjykata Kushtetuese me 3100 Euro plus, e si përfundim të marrin 9230 Euro në muaj.
Si ka mundësi?!
Ka mundësi si jo, kur arrin të ndryshosh edhe qeverinë me një vendim gjykate, duke marrë kompetencat e kryeministrit, Presidentit e parlamentit bashkë, pa pasur marrë një kokërr vote të vetme nga populli tërë jetën tënde, si nuk arrike të marrësh nga arka e shtetit me një vendim tjetër gjykate, mijëra euro për të rritur pagën tënde?!
Kush ka mbetur pa e kuptuar që s’e kam hallin tek një ministër unë, po tek rreziku real i përmbysjes së balancës demokratike mes pushteteve?!
