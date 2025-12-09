Trump kritikon udhëheqësit evropianë: “Evropa është e dobët dhe mund të shpërbëhet” – Lavde për Erdogan dhe Orbán

Washington, 9 Dhjetor 2025 – Në një intervistë ekskluzive për Politico, ish-presidenti amerikan Donald Trump kritikoi ashpër udhëheqësit evropianë, duke i cilësuar ata si “të dobët” dhe të paaftë për të marrë vendime të rëndësishme, dhe duke sugjeruar se Bashkimi Evropian mund të jetë në rrezik shpërbërjeje.
Trump akuzoi udhëheqësit e BE-së për mungesë efikasiteti në kontrollin e imigracionit dhe menaxhimin e konfliktit në Ukrainë, duke shtuar se ata shpesh janë të shqetësuar më shumë për korrektësinë politike sesa për rezultate konkrete.
Komentet për NATO-n dhe udhëheqësit ndërkombëtarë
Ai vuri në dukje se disa vende janë të vështira për t’u menaxhuar brenda NATO-s, por lavdëroi Presidentin turk Erdogan si një lider të fortë dhe të aftë, si dhe shprehu mbështetje për kryeministrin hungarez Viktor Orbán dhe disa figura nga Amerika Latine që ndajnë vizionin e tij.
Trump tha se ka propozuar një draft marrëveshjeje paqeje për Ukrainën, i cili u mirëprit nga disa zyrtarë ukrainas, por ende nuk ishte shqyrtuar nga Presidenti Volodymyr Zelensky. Ai gjithashtu vuri në dyshim seriozitetin e anëtarësimit të Ukrainës në NATO dhe sugjeroi nevojën për zgjedhje të reja për të forcuar qeverisjen në vend.
Rreziqet dhe mesazhi global
Trump deklaroi se konflikti në Ukrainë “nuk duhej të kishte ndodhur” dhe mund të kishte çuar në një përshkallëzim global. Ai shtoi se niveli i urrejtjes midis Putinit dhe Zelenskyt e vështirëson çdo marrëveshje.
Megjithëse fokusi i tij mbetet tek SHBA-ja, Trump nuk përjashtoi mbështetjen për kandidatët evropianë që përputhen me vizionin e tij politik, duke e shfrytëzuar rastin për të dërguar një mesazh mbi drejtimin e lidershipit global.
