6 oficerë garojnë për drejtimin e drejtorive të policive të Shkodrës, Elbasanit dhe Korçës (EMRAT)

Tiranë- Në 3 qarqe të vendit, Shkodër, Elbasan dhe Korçë, Policia e Shtetit po i nënshtrohet një riorganizimi në nivel drejtuesish. Që prej një muaji, kur kryepolici Ilir Proda çeli garën për rifreskimin e kupolës drejtuese, për shkak se këta tre drejtori mbetën pa drejtues policie, 6 oficerë u bënë pjesë e garës duke aplikuar.
Në listën e aplikantëve janë Loard Sallaku, Alban Çela, Dritan Lena, Uljan Shpataraku, Ardian Çipa dhe Islor Islami.
Sipas burimeve, konkurrentët që garojnë për të qenë drejtues policie në tre qarqet Elbasan, Korçë dhe Shkodër do të dalin të mërkurën më 10 dhjetor para komisionit për të shpalosur platformat e tyre.
Dhe më pas, në sajë edhe të pikëzimit që do të marrin pas kalimit të të gjitha fazave, pritet vetëm firma e Ilir Prodës për të bërë emërimet e reja.
Loard Sallaku, aktualisht mban postin e drejtorit të policisë Kukës si i komanduar. Aban Çela këshilltar në drejtorinë e përgjithshme, Dritan Lena punonjës në drejtorinë e Forcën Kombëtare të Sigurisë, Uljan Shpataraku, punonjës në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, Ardian Çipa, te departamenti për marrëdhëniet ndërkombëtare dhe Islor Islami, aktualisht i komanduar drejtor në Drejtorinë e Policisë Korçë.
Qarku i Shkodrës mbeti vakant që pas shkarkimit të Fatmir Lleshit, për shkak të ndërtimeve pa leje në zonën e Thethit. Aktiualisht i komanduar në këtë qark është Gentian Berberi. Korça aktualisht drejtorët nga drejtori i komanduar Islor Islami, që pas shkarkimit nga detyra të Erjon Ahmetit, pas ngjarjes në Devoll ku një 32 vjeçar u mbajt peng për disa orë nga tre persona, mes të cilëve Alti Nallbati, vëllai i deputetit të PD, Bledion Nallbati. Ndërsa qarku i Elbasanit për shkak të kërkesës së dorëheqjes nga radhët e policisë së drejtorit aktual Fatmir Hoxha.
