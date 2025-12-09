Lahuta shqiptare, zyrtarisht pjesë e trashëgimisë kulturore jomateriale të UNESCO-s

Tiranë, 9 Dhjetor 2025, 13:07 – Në një moment historik për kulturën shqiptare, arti i të luajturit, kënduarit dhe ndërtimit të Lahutës është shpallur zyrtarisht pjesë e listës së trashëgimisë kulturore jomateriale të UNESCO-s për mbrojtje urgjente. Lajmin e bëri të ditur Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale, duke e cilësuar si “moment krenarie për kulturën dhe identitetin shqiptar”.
Çfarë është Lahuta? Lahuta është një instrument kordofon tradicional, me një tel, i përdorur në rajonin Dinarik të Evropës Juglindore dhe në gjeografinë shqiptare gjendet në Malësi të Madhe, Malësi të Gjakovës, Dukagjin, Plavë, Guci, Rugovë, Krajë, Postribë, Pukë, Kukës, Lezhë, Krujë dhe Kosovë.
Instrumenti përbëhet nga një kasë druri të zgavruar dhe një hark (argec) që prodhon tingujt karakteristikë. Lahuta lidhet ngushtë me këngët epike të Kreshnikëve dhe përdoret tradicionalisht nga rapsodët për të përcjellë histori heroike, ngjarje historike dhe vlera të trashëgimisë kombëtare.
Rëndësia kulturore dhe sociale Lahuta ka shërbyer si mjet për ruajtjen e traditës, kultit të të parëve dhe identitetit shqiptar. Sot instrumenti përdoret në spektakle publike dhe festime kulturore, duke ruajtur lidhjen me këngët epike dhe legjendat historike. Përfshirja e Lahutës në listën e UNESCO-s do të lehtësojë promovimin e saj në shkallë ndërkombëtare dhe mbrojtjen e traditës shqiptare për brezat e ardhshëm.
Citat nga Kryeministri Edi Rama “LAHUTA, PJESË E UNESCO-s. Lahuta është shpallur zyrtarisht pasuri e trashëgimisë kulturore jomateriale në listën e UNESCO-s, për mbrojtje urgjente,” shkruan Rama në postimin e tij.
Ky njohje ndërkombëtare përforcon rolin e Lahutës si simbol të identitetit dhe kulturës shqiptare, duke e bërë atë pjesë të pasurisë së përbashkët kulturore të njerëzimit.
