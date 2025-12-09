Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Bilisht: Makina përplas një këmbësor, viktima nuk i mbijeton plagëve
Transmetuar më 09-12-2025, 12:27

Bilisht- Një aksident tragjik është regjistruar mesditën e sotme në aksin Korçë–Bilisht, në afërsi të fshatit Cangonj.

Sipas informacioneve paraprake, një automjet ka përplasur një këmbësor, i cili po kalonte nga njëra anë e rrugës në tjetrën. Pavarësisht ndërhyrjes së shpejtë, për shkak të plagëve të rënda, viktima ka humbur jetën.

Policia ka mbërritur menjëherë në vendngjarje dhe ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave, si dhe për përcaktimin e përgjegjësive.

Autoritetet po punojnë gjithashtu për identifikimin e viktimës dhe njoftimin e familjarëve.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...