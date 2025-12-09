KLP miraton propozimin e SPAK — Joni Keta zgjidhet drejtuesi i ri i BKH-së

Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka votuar sot pro kandidaturës së Joni Ketës për drejtimin e Byrosë Kombëtare të Hetimit (BKH), struktura që njihet gjerësisht si “FBI-ja shqiptare”.
Keta, i propozuar nga Prokuroria e Posaçme (SPAK), mori 11 vota pro dhe asnjë kundër, duke u konfirmuar në krye të institucionit për një mandat 5-vjeçar.
Procesi i votimit dhe vëzhgimi ndërkombëtar
Në sallën e KLP-së ishin të pranishëm edhe përfaqësues të ambasadës së Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Europian, të cilët ndoqën nga afër procesin e përzgjedhjes.
Gara për drejtimin e BKH-së
Për postin e kreut të Byrosë Kombëtare të Hetimit garuan 7 kandidatë, mes tyre figura me eksperiencë në polici dhe prokurori. Joni Keta doli fitues përballë:
Andi Pogaçe
Artur Beu
Elton Kërluku
Gentian Ndoi
Gentjan Shehaj
Gledis Nano
Kush e drejtoi BKH-në më parë
Gjatë mandatit të parë 5-vjeçar, BKH-ja u drejtua nga Aida Hajnaj, e cila udhëhoqi ngritjen dhe konsolidimin e strukturës hetimore në bashkëpunim të ngushtë me SPAK.
