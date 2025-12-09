Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
KLP miraton propozimin e SPAK — Joni Keta zgjidhet drejtuesi i ri i BKH-së
Transmetuar më 09-12-2025, 12:11

Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka votuar sot pro kandidaturës së Joni Ketës për drejtimin e Byrosë Kombëtare të Hetimit (BKH), struktura që njihet gjerësisht si “FBI-ja shqiptare”.

Keta, i propozuar nga Prokuroria e Posaçme (SPAK), mori 11 vota pro dhe asnjë kundër, duke u konfirmuar në krye të institucionit për një mandat 5-vjeçar.

Procesi i votimit dhe vëzhgimi ndërkombëtar

Në sallën e KLP-së ishin të pranishëm edhe përfaqësues të ambasadës së Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Europian, të cilët ndoqën nga afër procesin e përzgjedhjes.

Gara për drejtimin e BKH-së

Për postin e kreut të Byrosë Kombëtare të Hetimit garuan 7 kandidatë, mes tyre figura me eksperiencë në polici dhe prokurori. Joni Keta doli fitues përballë:

Andi Pogaçe

Artur Beu

Elton Kërluku

Gentian Ndoi

Gentjan Shehaj

Gledis Nano

Kush e drejtoi BKH-në më parë

Gjatë mandatit të parë 5-vjeçar, BKH-ja u drejtua nga Aida Hajnaj, e cila udhëhoqi ngritjen dhe konsolidimin e strukturës hetimore në bashkëpunim të ngushtë me SPAK.

