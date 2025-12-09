Hetimet për “21 Janarin” — Ish-Presidenti Bamir Topi paraqitet në SPAK

Ish-Presidenti i Republikës, Bamir Topi, u paraqit këtë të martë në ambientet e Prokurorisë së Posaçme (SPAK), në kuadër të hetimeve të zgjeruara për dosjen e “21 Janarit”.
Topi është thirrur si person që ka dijeni mbi ngjarjet, duke qenë se në periudhën e protestës tragjike të vitit 2011 ai mbante postin e Kreut të Shtetit.
Kush është thirrur më herët për çështjen
Për të njëjtën dosje, në SPAK janë paraqitur më herët:
Sali Berisha, ish-kryeministër në atë kohë
Lulzim Basha, ish-ministër i Brendshëm
Hetimet për zbardhjen e plotë të dinamikës, vendimmarrjeve dhe përgjegjësive institucionale vijojnë ende.
Zhvillime të tjera në SPAK
Ndërkohë, SPAK ka kaluar për gjykim çështjen ndaj Evis Berberit, i akuzuar për korrupsion dhe pastrim parash, duke e shtuar listën e dosjeve të rëndësishme që pritet të trajtohen nga gjykata.
