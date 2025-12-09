Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Hetimet për “21 Janarin” — Ish-Presidenti Bamir Topi paraqitet në SPAK
Transmetuar më 09-12-2025, 11:22

Ish-Presidenti i Republikës, Bamir Topi, u paraqit këtë të martë në ambientet e Prokurorisë së Posaçme (SPAK), në kuadër të hetimeve të zgjeruara për dosjen e “21 Janarit”.

Topi është thirrur si person që ka dijeni mbi ngjarjet, duke qenë se në periudhën e protestës tragjike të vitit 2011 ai mbante postin e Kreut të Shtetit.

Kush është thirrur më herët për çështjen

Për të njëjtën dosje, në SPAK janë paraqitur më herët:

Sali Berisha, ish-kryeministër në atë kohë

Lulzim Basha, ish-ministër i Brendshëm

Hetimet për zbardhjen e plotë të dinamikës, vendimmarrjeve dhe përgjegjësive institucionale vijojnë ende.

Zhvillime të tjera në SPAK

Ndërkohë, SPAK ka kaluar për gjykim çështjen ndaj Evis Berberit, i akuzuar për korrupsion dhe pastrim parash, duke e shtuar listën e dosjeve të rëndësishme që pritet të trajtohen nga gjykata.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

