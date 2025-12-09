Kryen atentatin ndaj Yannis Lalas? Policia greke arreston 4 shtetas shqiptarë — Zbulohet roli i të dyshuarit të quajtur “Demos”

Athinë- Policia greke ka ndaluar gjashtë persona — katër shqiptarë dhe dy grekë — të cilët dyshohen si pjesëtarë të një organizate kriminale të specializuar në vrasje me pagesë. Grupit i atribuohet tentativa për eliminimin e Yannis Lalas, një ngjarje e ndodhur shtatorin e kaluar në zonën e Pagratis.
Burime policore bëjnë të ditur se atentati dyshohet të jetë kryer nga katër shtetas shqiptarë, ndërsa njëri prej tyre, i njohur me nofkën “Demos”, ka qenë më herët i hetuar për vrasje dhe tentativa atentatesh. Nuk dihet ende nëse ndaj tij ka vendime përfundimtare gjykate.
Armet e sekuestruara
Gjatë operacionit, policia greke raportoi sekuestrimin e:
4 kallashnikovëve
3 pistoletave
një sasie kokaine
dhe një shume parash.
Hetimi është ende në zhvillim dhe autoritetet nuk kanë dhënë detaje të tjera për motivet apo rolet e secilit prej të dyshuarve.
Rikujtim i ngjarjes
Yannis Lalas u vra më 1 nëntor 2025 në Arachova, në një atentat që u krye me gjakftohtësi. Autoritetet greke dyshojnë se atentati i shtatorit në Pagrati ishte përpjekja e parë për ta eliminuar.
