Kryen atentatin ndaj Yannis Lalas? Policia greke arreston 4 shtetas shqiptarë — Zbulohet roli i të dyshuarit të quajtur “Demos”
Transmetuar më 09-12-2025, 11:15

Athinë- Policia greke ka ndaluar gjashtë persona — katër shqiptarë dhe dy grekë — të cilët dyshohen si pjesëtarë të një organizate kriminale të specializuar në vrasje me pagesë. Grupit i atribuohet tentativa për eliminimin e Yannis Lalas, një ngjarje e ndodhur shtatorin e kaluar në zonën e Pagratis.

Burime policore bëjnë të ditur se atentati dyshohet të jetë kryer nga katër shtetas shqiptarë, ndërsa njëri prej tyre, i njohur me nofkën “Demos”, ka qenë më herët i hetuar për vrasje dhe tentativa atentatesh. Nuk dihet ende nëse ndaj tij ka vendime përfundimtare gjykate.

Armet e sekuestruara

Gjatë operacionit, policia greke raportoi sekuestrimin e:

4 kallashnikovëve

3 pistoletave

një sasie kokaine

dhe një shume parash.

Hetimi është ende në zhvillim dhe autoritetet nuk kanë dhënë detaje të tjera për motivet apo rolet e secilit prej të dyshuarve.

Rikujtim i ngjarjes

Yannis Lalas u vra më 1 nëntor 2025 në Arachova, në një atentat që u krye me gjakftohtësi. Autoritetet greke dyshojnë se atentati i shtatorit në Pagrati ishte përpjekja e parë për ta eliminuar.

