‘U ankuan për ‘presionin’ tim’! Rama i përgjigjet Shoqatës së Gjyqtarëve: ‘Nëse prisni që të mbyll gojën, gaboni’!

Tiranë- Kryeministri Edi Rama ka reaguar ashpër ndaj deklaratës së Shoqatës së Gjyqtarëve, e cila akuzoi kreun e qeverisë se po ushtron “presion” ndaj Gjykatës Kushtetuese lidhur me çështjen “Balluku”.
Në një postim në rrjetin X, Rama u shpreh se Shoqata e Gjyqtarëve ose “nuk e di kuptimin e fjalës presion”, ose zgjedh të mos flasë kur presionet sipas tij kryhen nga aktorë të tjerë.
Rama: Nuk jam përfshirë në luftë me gjyqtarët — kam mbështetur Reformën në Drejtësi
Kreu i qeverisë theksoi se prej një dekade ka mbështetur reformimin e sistemit, ndërsa u shpreh se shpesh ka “përtypur në heshtje” gabime të gjyqësorit, që sipas tij kanë cenuar liritë e qytetarëve dhe interesat e shtetit.
Rama shtoi se Shoqata e Gjyqtarëve “gabon rëndë” nëse pret që ai të mos shprehë publikisht mendimin e tij, madje edhe kur ai vetë është palë në një proces kushtetues. Kryeministri kundër kërkesës për rritje pagash me vendim gjykate
Në reagimin e tij, Rama kritikon sërish kërkesën e Shoqatës së Gjyqtarëve për rritje pagash përmes Gjykatës Kushtetuese, duke e cilësuar një lëvizje që “anashkalon qeverinë dhe parlamentin”.
Sipas tij, kërkesa e fundit synon një rritje prej 1600 eurosh mbi pagën aktuale të magjistratëve dhe këshilltarëve.
Rama: Institucionet janë të hapura për dialog
Pavarësisht kritikave, kryeministri deklaroi se qeveria dhe shumica parlamentare mbeten të gatshme për komunikim institucional me Shoqatën e Gjyqtarëve, me qëllim adresimin e sfidave të drejtësisë së re.
Ai shtoi se pavarësia e gjyqësorit duhet mbrojtur jo vetëm nga ndërhyrjet e jashtme, por edhe nga “papërgjegjshmëria e brendshme” që sipas tij dëmton besimin e publikut.
