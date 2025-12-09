Policia e Shkodrës arreston pronarin e një lokali

Operacioni “SHADOW” në Vau i Dejës: 32-vjeçari merret nga Policia, në lokalin e tij u gjet material i dyshuar i ndaluar
Në Vau i Dejës është finalizuar një veprim i koduar policor “SHADOW”, i zhvilluar nga Komisariati i zonës në bashkëpunim me Forcën e Posaçme “Shqiponja”, me qëllim rritjen e sigurisë dhe goditjen e veprimtarive të paligjshme.
Gjatë këtij operacioni, u ndalua 32-vjeçari Klemjan Përndreu, banues në fshatin Kapedan. Sipas burimeve zyrtare, gjatë kontrollit në lokalin e tij dhe në një ambient ngjitur, shërbimet e Policisë konstatuan një sasi droge, që dyshohet se përgatitej për shpërndarje në doza.
Materialet i janë paraqitur Prokurorisë për procedimin përkatës, në lidhje me veprimtarinë e dyshuar dhe përdorimin e ambientit në mënyrë të papërshtatshme. /noa.al
Vau i Dejës/Finalizohet operacioni policor i koduar “SHADOW”, për goditjen e veprimtarive kriminale në fushën e narkotikëve.
Shiste lëndë narkotike kanabis, në lokalin e tij, në fshatin Kapedan, kapet në flagrancë dhe vihet në pranga 32-vjeçari.
Sekuestrohet një sasi lënde narkotike kanabis që e posedonte 32-vjeçari.
Në zbatim të planit të masave për rritjen e parametrave të sigurisë dhe goditjen e paligjshmërive, bazuar edhe në informacionet e siguruara në rrugë operative, shërbimet e Komisariatit të Policisë Vau i Dejës, në bashkëpunim me shërbimet e Forcës së Posaçme “Shqiponja”, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar “SHADOW”.
Si rezultat i këtij operacioni, u arrestua në flagrancë shtetasi K. P., 32 vjeç, banues në fshatin Kapedan.
Gjatë kontrollit në lokalin e këtij shtetasi dhe në një ambient ngjitur, në fshatin Kapedan, shërbimet e Policisë gjetën dhe sekuestruan një sasi lënde të dyshuar narkotike kanabis, që e posedonte me qëllim shitjen në doza.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë, për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve” dhe “Përshtatja e lokalit për përdorim droge”.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd