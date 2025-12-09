Dyshohet se u hodh nga ura dhe vdiq, i riu është nipi i ‘Gjeneralit’ Nehat Kulla

Djali 39 vjeçar që humbi jetën sot në Klos është Klodian Kulla, djali i vëllait të Nehat Kullës, i njohur si Gjenerali.
I riu, pak para mesnatës duke gdhirë dita e sotme, u hodh nga ura në Klos duke ndërruar jetën në mënyrë të dhimbshme.
U deshën disa orë derisa sot në mëngjes forcat policore të nxirrnin trupin nga terreni i vështirë.
Nehat Kulla ishte akuzuar vite më parë si kreu i një prej bandave më famëkeqe në Tiranë.
Ai u dënua në vitin 2019 dhe ndërroi jetë një vit më vonë më 2020 në burgun e Fushë Krujës.
Nehat Kulla u dënua me 20 vjet burgim për vrasjen e Halim Gjuzit në vitin 1998 në Golem, shoferi i ish-ministrit të Brendshëm, Halit Shamata.
Banda e Nehat Kullës u krijua gjatë trazirave të vitit 1997 në Shqipëri. Ai së bashku me familjarë e miq të tij mbajtën të paprekur repartin e “xhenios”, ndër të vetmit të padëmtuar gjatë sulmeve.
Kulla, së bashku me të ashtuquajturit ushtarë të tij, e mbajtën repartin nën kontroll për disa kohë, duke i vënë vetes edhe nofkën Gjenerali, emër të cilin ia pagëzuan të gjithë banorët e zonës për të cilët ai ishte njeriu më me influencë. /noa.al
