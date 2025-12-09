Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Humb jetën në mënyrë të dhimbshme një djalë i ri
09-12-2025, 08:26

Vdekje të dhimbshme ka zgjedhur një i ri në Klos duke i dhënë fund jetës me hedhje nga ura.

Viktima është Klodian Kulla, 39 vjeç, raporton noa.al.

Pak para mesnatës duke gdhirë dita e sotme, rreth orës 23:40, tek ura e fshatit Fshat, bashkia Klos, Klodian Kulla dyshohet se është vetëhedhur nga ura dhe për pasojë, ka humbur jetën, tha policia lokale.

Si pasojë e terrenit të vështirë, pas disa orësh kërkimi nga shërbimet e Policisë dhe të Zjarrfikësve, u bë e mundur gjetja dhe nxjerrja e trupit nga gremina.

Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, po punon për zbardhjen e rrethanave dhe dokumentimin ligjor të ngjarjes. /noa.al

