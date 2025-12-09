Manchester United fiton pa u lodhur

ANGLI – Ata nuk mund të përballonin asgjë më pak se një fitore. Me vetëm një fitore në pesë ndeshjet e fundit të Premier League, Manchester United duhej të rifitonte tre pikë nga udhëtimi i tyre ndaj Wolverhampton, të cilët ishin në fund të tabelës.
Të udhëhequr nga Matheus Cunha, duke u rikthyer në stadiumin Molineux, Manchester United bëri një nisje të fortë dhe hapi rezultatin me anë të Bruno Fernandes (minuta e 25-të) pas një pasimi të dobët nga ish-lojtari numër 10 i Wolves.
Ende pa e kontrolluar plotësisht ndeshjen, djemtë e Ruben Amorim u tronditën pak para përfundimit të pjesës së parë nga një gol i ish-lojtarit të Strasbourg, Jean-Ricner Bellegarde. Pas pushimit, gjithçka ishte ende e mundur për Wolves të Rob Edwards, por “Djajtë e Kuq” rritën presionin dhe morën epërsinë me anë të Bryan Mbeumo në minutën e 51-të.
“Ujqërit” në buzë të shkëmbit…
Vetëm dhjetë minuta më vonë, Mason Mount e zgjeroi epërsinë me një asist vendimtar nga Bruno Fernandes, dhe Manchester United e kaloi në epërsi. Pjesa e dytë u dominua qartë nga lojtarët e Manchester United, të cilët vulosën fitoren me një gol të dytë nga Bruno Fernandes në minutën e 82-të, këtë herë nga pika e bardhë.
Falë kësaj fitoreje, “Djajtë e Kuq” ngjiten në vendin e 6-të në renditje, të barabartë me Chelsean në vendin e 5-të, ndërsa Wolves vazhdojnë të kenë një nga nisjet më të këqija të një sezoni në historinë e tyre me vetëm 2 pikë pas 15 ndeshjeve të ligës.
