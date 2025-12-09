Depozitimet e parave në ATM janë dyfishuar këtë vit

Tiranë, 9 Dhjetor 2025
Depozitimet e parave cash në bankomat kanë shënuar rritje të fortë gjatë vitit 2025, duke dyfishuar volumet krahasuar me një vit më parë. Sipas statistikave të Bankës së Shqipërisë, në tremujorin e tretë përdoruesit kryen rreth 663 mijë depozitime automatike, një rritje prej 151% në raport me periudhën e njëjtë të vitit 2024.
Gjatë 9-mujorit, numri total i depozitimeve arriti në 1.47 milionë, dyfish më shumë se një vit më herët. E njëjta rritje është reflektuar edhe në vlerë: në fund të shtatorit, depozitimet cash në ATM kapën 70.7 miliardë lekë, 94% më shumë se në 2024.
Ky është viti i shtatë radhazi që depozitimet në bankomat rriten, një tendencë e nxitur nga zgjerimi i infrastrukturës dhe nga orientimi i bankave drejt automatizimit të shërbimeve. Aktualisht, 427 ATM në të gjithë vendin ofrojnë funksionin e depozitimit – 13% më shumë se një vit më parë – dhe përbëjnë rreth 32% të totalit të pajisjeve aktive.
Sektori bankar numëron gjithsej 1.028 ATM, me një rritje të fortë prej 30% në krahasim me 2024. Kjo zgjerim lidhet jo vetëm me zhvendosjen e shërbimeve drejt kanaleve automatike, por edhe me rritjen e ndjeshme të fluksit të turistëve, që ka shtuar kërkesën për pajisje të vendosura jashtë degëve të bankave.
Ndërkohë, përdorimi i lartë i parasë fizike mbetet një karakteristikë e ekonomisë shqiptare, duke e bërë të domosdoshme depozitimin periodik të cash-it në llogaritë bankare. Bankat po investojnë në mënyrë të vazhdueshme për të reduktuar fluksin në sportele, duke orientuar klientët drejt shërbimeve të automatizuara.
Modeli i ri i bashkëpunimit mes bankave dhe kompanive private që operojnë ATM-të jashtë degëve po zgjerohet ndjeshëm, me të ardhurat që ndahen sipas kostove të secilës palë dhe me një fokus të shtuar tek zonat turistike.
Rritja e fortë e depozitimeve cash konfirmon se, pavarësisht zhvillimit të pagesave elektronike, paraja fizike vijon të ketë një rol dominues në ekonominë shqiptare.
