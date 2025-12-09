Parashikimi i motit për sot

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 09-12-2025, 07:20
Vendi ynë këtë të martë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme.
Moti parashikohet i kthjellët në pothuajse të gjithë territorin, ndërsa vranësirat të pakta kalimtare, në formën e reve të mesme e të larta transparente.
Era do të fryjë me drejtim verilindje-veriperëndim me shpejtësi mesatare 8m/sek,
Valëzimi në det do të jetë i forcës 1-3 ballë.
