Oda Ekonomike padit në Prokurorinë Speciale Zyrën e Rregullatorit për Energji

Prishtinë, 8 Dhjetor 2025
Oda Ekonomike e Kosovës (OEK) ka dorëzuar një padi në Prokurorinë Speciale kundër Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE), duke përfshirë kryesuesin Ymer Fejzullahu dhe anëtarët e bordit. OEK i akuzon ata për “moszbatimin e vendimit të Gjykatës Supreme, keqpërdorim të autoritetit zyrtar, mashtrim në detyrë dhe cenim të interesit ekonomik publik”.
Kallëzimi vjen pas shfuqizimit nga Gjykata Supreme të dy nenëve të udhëzuesit për liberalizimin e tregut të energjisë, të cilat sipas OEK-it kanë krijuar pasiguri juridike dhe ekonomike për konsumatorët. OEK kërkon rikthimin e bizneseve në furnizim me çmime të rregulluara, duke argumentuar se liberalizimi i imponuar i tregut ka shkaktuar dëme të konsiderueshme.
ZRRE ka reaguar duke theksuar se aktgjykimi i Supremes nuk ka urdhëruar pezullimin e tregut të lirë dhe kontratat mbeten të vlefshme. Procesi i liberalizimit ka detyruar 1.300 biznese të mëdha të kalojnë në tregun e lirë, duke rritur ndjeshëm faturat për energji.
Kompania prodhuese “Pestova” në Vushtrri, për shembull, raportoi një rritje mbi 100% të faturës së energjisë, nga 10.962 në 25.535 euro, duke pezulluar një linjë të re prodhimi dhe punësimin e 20 punëtorëve të rinj. Përfaqësuesit e komunitetit të biznesit e kanë konsideruar vendimin e dëmshëm, duke protestuar kundër çmimeve të larta të energjisë nga furnizuesit privatë.
Ky zhvillim mund të ketë implikime serioze për ekonominë e Kosovës dhe diskutimet ligjore pritet të vazhdojnë në ditët në vijim.
