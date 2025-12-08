Shkollat shqiptare nën alarm: Mbi 800 raste dhune fizike, dhjetra me armë dhe drogë në katër vitet e fundit

Tiranë, 8 Dhjetor 2025 – Shkollat në Shqipëri rezultojnë të pasigurta, sipas auditimit të Kontrollit të Lartë të Shtetit (KLSH) për periudhën 2021–2024. Raporti tregon se monitorimi i oficerëve të sigurisë në institucionet arsimore ka qenë joefektiv për shkak të mungesës së koordinimit institucional dhe buxhetit të ulët, që për sigurinë shkon vetëm nga 0.4% deri në 0.6% të totalit të Ministrisë së Arsimit.
Problematikat më të shpeshta janë dhuna fizike, me 892 raste të regjistruara, dhuna psikologjike/verbale me 333 raste, bullizmi me 186 raste, kërcënimet/shantazhet me 178 raste, dhe përdorimi i drogës, cigareve apo alkoolit me 133 raste. Raporti thekson se në katër muajt e parë të vitit shkollor 2024-2025 janë regjistruar 528 incidente, përfshirë 8 nxënës të kapur me armë.
Një tjetër problem është mbulim i pamjaftueshëm i shkollave me oficerë sigurie. Në qarqe si Kukësi dhe Gjirokastra ka vetëm një oficer sigurie për çdo 25 shkolla, ndërsa në Tiranë një oficer mbulon 3-4 shkolla. Edhe aty ku oficerët janë të pranishëm, aktiviteti i tyre nuk i përgjigjet nevojave reale të shkollës, për shkak të mungesës së kontrollit fizik të nxënësve dhe mjediseve.
Raportimi i incidenteve nuk është i detyrueshëm ligjor dhe të dhënat e mbledhura nuk analizohen më tej nga Agjencia Kombëtare e Arsimit Parauniversitar. Oficerët e sigurisë kanë deklaruar se ndihen nën presion për të raportuar, pasi shkolla e tyre mund të konsiderohej “jo e mirë” në rast të raportimeve të shumta.
KLSH rekomandon krijimin brenda vitit 2026 të një strukture të dedikuar për raportimin e incidenteve dhe mekanizma ligjorë dhe funksionalë për mbledhjen dhe pasqyrimin e të dhënave, me qëllim rritjen e besueshmërisë dhe sigurisë në shkolla.
