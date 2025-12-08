Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Greqi / Karamanlis dhe Venizelos bëhen bashkë kundër Mitsotakis: Ka minuar themelet e demokracisë! Qytetarët janë zhgënjyer
Transmetuar më 08-12-2025, 22:36

Në një aktivitet shumë të ndjekur mbrëmjen e kësaj të hëne, ish-kryeministri grek Kostas Karamanlis dhe ish-zëvendëskryeministri Evangelos Venizelos iu drejtuan një salle të mbushur plot në festimin e përvjetorit të gazetës Dimokratia, duke shënuar 15 vjetorin e botimit të saj.

Me diskutimin e organizuar nën temën "Kriza e Demokracisë Sot", të dy folësit lëshuan kritika të ashpra kundër qeverisë aktuale dhe dështimeve sistemike, duke prekur çështje si skandalet e dyshuara të përgjimeve, prishja institucionale dhe erozioni i besimit publik në drejtësi dhe institucionet politike.

Karamanlis paralajmëroi se "nuk mjafton thjesht të thuash se demokracia ekziston" nëse themelet dhe kontrollet e saj minohen.

Ndërkohë, Venizelos shprehu shqetësimet në lidhje me një "deficit demokratik" në rritje, duke sugjeruar se qytetarët janë gjithnjë e më të zhgënjyer nga ajo që e shohin si një shembje të normave demokratike.

Shfaqja e tyre e përbashkët, që vjen nga tradita politike historikisht të ndryshme, po interpretohet nga shumë si një sinjal simbolik alarmi ndërpartiak.

Fjalimet vijnë në një moment tensioni social në rritje në Greqi, me protesta masive nga fermerët dhe skandale institucionale që kanë nxitur pakënaqësinë publike.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

