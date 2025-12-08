Elbasani fiton ndaj Vllaznisë rivale dhe mban kreun e tabelës. Dinamo ‘shpartallon’ Vlorën në shtëpi

TIRANË, 8 dhjetor 2025 – Java e 15-të e Superiores u mbyll me një fitore të rëndësishme për Elbasanin, që triumfoi 1-0 ndaj Vllaznisë në një sfidë me intensitet të lartë. Shkodranët u vendosën në vështirësi që në minutën e 26-të, kur Gjini u ndëshkua me karton të kuq, duke ndryshuar ekuilibrat e lojës.
Goli vendimtar u shënua nga Tsague, i cili i dha Elbasanit tre pikë të arta dhe e çoi skuadrën në kuotën e 29 pikëve, duke mbajtur i vetëm kreun e klasifikimit. Vllaznia mbetet në vendin e katërt me 25 pikë.
Në ndeshjen tjetër, Dinamo regjistroi një fitore të pastër 0-3 në transfertë ndaj Flamurtarit, duke konfirmuar formën e mirë dhe ambiciet për pjesën e mbetur të kampionatit.
