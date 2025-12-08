Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Elbasani fiton ndaj Vllaznisë rivale dhe mban kreun e tabelës. Dinamo ‘shpartallon’ Vlorën në shtëpi
Transmetuar më 08-12-2025, 21:12

TIRANË, 8 dhjetor 2025 – Java e 15-të e Superiores u mbyll me një fitore të rëndësishme për Elbasanin, që triumfoi 1-0 ndaj Vllaznisë në një sfidë me intensitet të lartë. Shkodranët u vendosën në vështirësi që në minutën e 26-të, kur Gjini u ndëshkua me karton të kuq, duke ndryshuar ekuilibrat e lojës.

Goli vendimtar u shënua nga Tsague, i cili i dha Elbasanit tre pikë të arta dhe e çoi skuadrën në kuotën e 29 pikëve, duke mbajtur i vetëm kreun e klasifikimit. Vllaznia mbetet në vendin e katërt me 25 pikë.

Në ndeshjen tjetër, Dinamo regjistroi një fitore të pastër 0-3 në transfertë ndaj Flamurtarit, duke konfirmuar formën e mirë dhe ambiciet për pjesën e mbetur të kampionatit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...