E lexoni çdo ditë por çfarë është horoskopi. Gjithçka që duhet të dini

Çfarë është horoskopi? Horoskopi është një grup parashikimesh që lidhen me dymbëdhjetë shenjat e zodiakut. Që nga lashtësia e deri sot, studiuesit e yjeve kanë kërkuar të parashikojnë ngjarjet e afërta ose të largëta duke vëzhguar lëvizjen e trupave qiellorë.
1. Çfarë është rrota e zodiakut?
Rrota e zodiakut vjen nga dy fjalë greke:
“zoon” – që do të thotë “kafshë”,
“odos” – që do të thotë “rrugë” ose “shteg”.
Ajo përfaqëson një rreth me dymbëdhjetë yjësitë, ku përfytyrohet lidhja midis qiellit dhe tokës.
Dymbëdhjetë shenjat janë:
Dashi
Demi
Binjakët
Gaforrja
Luani
Virgjëresha
Peshorja
Akrepi
Shigjetari
Bricjapi
Ujori
Peshqit
Rrota e zodiakut është një hartë qiellore ku, sipas astrologjisë, kalojnë planetet. Sipas besimit astrologjik, çdo shenjë ka tipare të veçanta të sjelljes, dhe secilës i jepet edhe një “shtëpi astrologjike”, që përdoret për të përshkruar më thellë personalitetin.
2. Cilat janë tiparet kryesore të dymbëdhjetë shenjave?
Sipas traditës astrologjike:
Dashi – impulsiv dhe i qëndrueshëm në qëllime
Demi – i qëndrueshëm, praktik dhe i fortë emocionalisht
Binjakët – komunikues, shoqërorë, por të paqëndrueshëm
Gaforrja – emocional dhe ndonjëherë i paqëndrueshëm nga humori
Luani – i fortë, bujar dhe autoritar
Virgjëresha – e saktë, e kujdesshme dhe kërkuese
Peshorja – diplomate, e ekuilibruar dhe me elegancë
Akrepi – tërheqës, intensiv dhe me thellësi emocionale
Shigjetari – idealist, pozitiv dhe aventurier
Bricjapi – përgjegjës, i rregullt dhe i gatshëm për sakrifica
Ujori – origjinal, i çlirët dhe i pazakontë
Peshqit – romantikë dhe emocionalë, por shpesh të paqëndrueshëm
3. Si ndikojnë planetet në jetën e njeriut (sipas astrologjisë)?
Astrologët besojnë se çdo planet ka një kuptim të veçantë dhe se pozicioni i tyre në momentin e lindjes ndikon:
personalitetin,
mënyrën si reagon njeriu,
fatin e përditshëm.
Sipas këtij besimi, lëvizjet e planetëve mund të japin udhëzime për të reaguar më mirë para vështirësive apo sfidave.
4. Çfarë kuptimi kanë planetet në horoskop?
Në astrologji, secili planet simbolizon diçka të veçantë:
Dielli – personaliteti, energjia, unë-i i brendshëm
Hëna – ndjenjat, intuita dhe pavetëdija
Merkuri – komunikimi dhe mënyra e të menduarit
Venusi – dashuria, marrëdhëniet, tërheqja
Marsi – energjia, dëshira dhe veprimi
Jupiteri – fat, rritje dhe besim
Saturni – kufijtë, përgjegjësia, durimi dhe këmbëngulja
Urani – ndryshimet e menjëhershme dhe përparimi
Neptuni – ëndrrat, ndjeshmëria dhe shpirtërorja
Plutoni – transformimi, forca e brendshme dhe talentet
5. Çfarë janë tranzitet planetare?
Tranzitet janë lëvizjet e planetëve brenda rrethit të zodiakut.
Kur një planet kalon te një shenjë, sipas astrologjisë, ai sjell një “mesazh” ose ndikim të caktuar.
Këto lëvizje përdoren nga astrologët për të shkruar horoskopet e përditshme, javore, mujore ose vjetore.
6. Çfarë janë konjuksioni, trigoni dhe opozita?
Bëhet fjalë për lidhjet midis planetëve (afrim, harmoni dhe përballje)
Afrimi i planetëve (konjuksioni)
Harmonia e planetëve (trigoni)
Përballja e planetëve (opozita)
Gjatë lëvizjes së tyre, planetet ndodhen në distanca të ndryshme nga njëri-tjetri. Këto quhen aspekte dhe përdoren për të interpretuar ndikimet e tyre.
Konjuksion (0°–10° afër)
Planetët bashkojnë energjinë dhe sjellin ndikim të fortë, zakonisht pozitiv.
Trigoni (120°)
Planetët janë në harmoni dhe sjellin lehtësi, fat dhe rrjedhë të mirë.
Opozita (180°)
Planetët qëndrojnë përballë. Ky është një aspekt tensioni ose sfide, që kërkon vëmendje dhe maturi.
7. Çfarë është ascendenti?
Ascendenti është pika e horizontit në momentin kur njeriu lind.
Për ta llogaritur duhen:
data e lindjes,
ora e lindjes,
vendi i lindjes.
Sipas astrologjisë, ascendenti tregon mënyrën si shfaqet njeriu para të tjerëve dhe shton detaje të rëndësishme në interpretimin e personalitetit.
8. Kur ka lindur horoskopi?
Horoskopi lindi rreth shekullit V para erës sonë, te qytetërimi babilonas.
Ata studiuan lëvizjen e Diellit gjatë vitit dhe e ndanë qiellin në dymbëdhjetë sektorë, secili i përfaqësuar nga një yjësi.
Nga kjo ndarje lindën shenjat e zodiakut siç i njohim sot.
Më vonë ata studiuan edhe Hënën dhe planetët më të afërt me Tokën, duke bërë parashikime gjithnjë e më të detajuara.
Studimi i yjeve ka vijuar brez pas brezi dhe ka qenë i rëndësishëm në shumë kultura të mëdha: atë babilonase, kineze, kelte, egjiptiane dhe maja. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
