E lexoni çdo ditë por çfarë është horoskopi. Gjithçka që duhet të dini
Transmetuar më 08-12-2025, 20:54

Çfarë është horoskopi? Horoskopi është një grup parashikimesh që lidhen me dymbëdhjetë shenjat e zodiakut. Që nga lashtësia e deri sot, studiuesit e yjeve kanë kërkuar të parashikojnë ngjarjet e afërta ose të largëta duke vëzhguar lëvizjen e trupave qiellorë.

1. Çfarë është rrota e zodiakut?

Rrota e zodiakut vjen nga dy fjalë greke:

“zoon” – që do të thotë “kafshë”,

“odos” – që do të thotë “rrugë” ose “shteg”.

Ajo përfaqëson një rreth me dymbëdhjetë yjësitë, ku përfytyrohet lidhja midis qiellit dhe tokës.

Dymbëdhjetë shenjat janë:

Dashi

Demi

Binjakët

Gaforrja

Luani

Virgjëresha

Peshorja

Akrepi

Shigjetari

Bricjapi

Ujori

Peshqit

Rrota e zodiakut është një hartë qiellore ku, sipas astrologjisë, kalojnë planetet. Sipas besimit astrologjik, çdo shenjë ka tipare të veçanta të sjelljes, dhe secilës i jepet edhe një “shtëpi astrologjike”, që përdoret për të përshkruar më thellë personalitetin.

2. Cilat janë tiparet kryesore të dymbëdhjetë shenjave?

Sipas traditës astrologjike:

Dashi – impulsiv dhe i qëndrueshëm në qëllime

Demi – i qëndrueshëm, praktik dhe i fortë emocionalisht

Binjakët – komunikues, shoqërorë, por të paqëndrueshëm

Gaforrja – emocional dhe ndonjëherë i paqëndrueshëm nga humori

Luani – i fortë, bujar dhe autoritar

Virgjëresha – e saktë, e kujdesshme dhe kërkuese

Peshorja – diplomate, e ekuilibruar dhe me elegancë

Akrepi – tërheqës, intensiv dhe me thellësi emocionale

Shigjetari – idealist, pozitiv dhe aventurier

Bricjapi – përgjegjës, i rregullt dhe i gatshëm për sakrifica

Ujori – origjinal, i çlirët dhe i pazakontë

Peshqit – romantikë dhe emocionalë, por shpesh të paqëndrueshëm

3. Si ndikojnë planetet në jetën e njeriut (sipas astrologjisë)?

Astrologët besojnë se çdo planet ka një kuptim të veçantë dhe se pozicioni i tyre në momentin e lindjes ndikon:

personalitetin,

mënyrën si reagon njeriu,

fatin e përditshëm.

Sipas këtij besimi, lëvizjet e planetëve mund të japin udhëzime për të reaguar më mirë para vështirësive apo sfidave.

4. Çfarë kuptimi kanë planetet në horoskop?

Në astrologji, secili planet simbolizon diçka të veçantë:

Dielli – personaliteti, energjia, unë-i i brendshëm

Hëna – ndjenjat, intuita dhe pavetëdija

Merkuri – komunikimi dhe mënyra e të menduarit

Venusi – dashuria, marrëdhëniet, tërheqja

Marsi – energjia, dëshira dhe veprimi

Jupiteri – fat, rritje dhe besim

Saturni – kufijtë, përgjegjësia, durimi dhe këmbëngulja

Urani – ndryshimet e menjëhershme dhe përparimi

Neptuni – ëndrrat, ndjeshmëria dhe shpirtërorja

Plutoni – transformimi, forca e brendshme dhe talentet

5. Çfarë janë tranzitet planetare?

Tranzitet janë lëvizjet e planetëve brenda rrethit të zodiakut.

Kur një planet kalon te një shenjë, sipas astrologjisë, ai sjell një “mesazh” ose ndikim të caktuar.

Këto lëvizje përdoren nga astrologët për të shkruar horoskopet e përditshme, javore, mujore ose vjetore.

6. Çfarë janë konjuksioni, trigoni dhe opozita?

Bëhet fjalë për lidhjet midis planetëve (afrim, harmoni dhe përballje)

Afrimi i planetëve (konjuksioni)

Harmonia e planetëve (trigoni)

Përballja e planetëve (opozita)

Gjatë lëvizjes së tyre, planetet ndodhen në distanca të ndryshme nga njëri-tjetri. Këto quhen aspekte dhe përdoren për të interpretuar ndikimet e tyre.

Konjuksion (0°–10° afër)

Planetët bashkojnë energjinë dhe sjellin ndikim të fortë, zakonisht pozitiv.

Trigoni (120°)

Planetët janë në harmoni dhe sjellin lehtësi, fat dhe rrjedhë të mirë.

Opozita (180°)

Planetët qëndrojnë përballë. Ky është një aspekt tensioni ose sfide, që kërkon vëmendje dhe maturi.

7. Çfarë është ascendenti?

Ascendenti është pika e horizontit në momentin kur njeriu lind.

Për ta llogaritur duhen:

data e lindjes,

ora e lindjes,

vendi i lindjes.

Sipas astrologjisë, ascendenti tregon mënyrën si shfaqet njeriu para të tjerëve dhe shton detaje të rëndësishme në interpretimin e personalitetit.

8. Kur ka lindur horoskopi?

Horoskopi lindi rreth shekullit V para erës sonë, te qytetërimi babilonas.

Ata studiuan lëvizjen e Diellit gjatë vitit dhe e ndanë qiellin në dymbëdhjetë sektorë, secili i përfaqësuar nga një yjësi.

Nga kjo ndarje lindën shenjat e zodiakut siç i njohim sot.

Më vonë ata studiuan edhe Hënën dhe planetët më të afërt me Tokën, duke bërë parashikime gjithnjë e më të detajuara.

Studimi i yjeve ka vijuar brez pas brezi dhe ka qenë i rëndësishëm në shumë kultura të mëdha: atë babilonase, kineze, kelte, egjiptiane dhe maja. /noa.al

Për horoskopin ditor, javor e mujor klikoni këtu

Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

