‘MOS E PAÇIT FATIN E RINISË SHQIPTARE’! Protesta simbolike e qytetarit në Kukës në ‘Ditën e Rinisë’ (PANKARTAT)

8 Dhjetor, 2025
Një qytetar i Kukësit, Besmir Muslia, ka protestuar në mënyrë simbolike në 8 dhjetor, në ‘Ditën e Rinisë’ në sheshin e qytetit.
Me parrulla simbolike në duar, Muslia ka goditur plagën e madhe të shoqërisë shqiptare në dekadën e fundit, atë të shpopullimit.
‘Sot Shqipëria është pa rini. Kukësi e vuan më së shumti mungesën e rinisë. Shkaqet janë të shumta, duke filluar nga papunësia, pagat e ulëta, varfëria, nepotizmi, gjendja e mjeruar e fshatrave, mungesa totale e prespektivës, mungesa totale e projekteve që ngallin shpresë – zhvillim ekonomik – dhe meritokraci. 2026-ta do ta gjeje shtëpinë kuksjane pa të rinjë, prindërit pa fëmijët e tyre pranë, por edhe fëmijët pa prindërit e tyre pranë pasi kanë ikur në emigracion, gjyshërit pa nipa dhe mbesa, shkollat më më pak nxënës’, shkruan Muslia në Facebook.
Reagimi i qytetarit, Besmir Muslia:
MOS E PAÇIT FATIN E RINISË SHQIPTARE
Sot në të ashtëquajturën dita e rinisë, ku asgjë nuk i ka ngelë kësaj dite, përpos kujtimi i Dhjetor 1990, organizova një reagim në sheshin para Bashkisë Kukës.
Sot Shqipëria është pa rini.
Kukësi e vuan më së shumti mungesën e rinisë. Shkaqet janë të shumta, duke filluar nga papunësia, pagat e ulëta, varfëria, nepotizmi, gjendja e mjeruar e fshatrave, mungesa totale e prespektivës, mungesa totale e projekteve që ngallin shpresë – zhvillim ekonomik – dhe meritokraci.
2026-ta do ta gjeje shtëpinë kuksjane pa të rinjë, prindërit pa fëmijët e tyre pranë, por edhe fëmijët pa prindërit e tyre pranë pasi kanë ikur në emigracion, gjyshërit pa nipa dhe mbesa, shkollat më më pak nxënës.
Kjo gjendje e sotme ku ndodhet shoqëria shqiptare pa rini, është një gjendje mjaft shqetësuese, pasi rinia është pjesa më vitale dhe më energjike e zhvillimit shoqëror.
Rinia është kapitali më i çmuar i një vendi.
MOS E PAÇIT FATIN E RINISË SHQIPTARE.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd