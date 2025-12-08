Zelensky, Macron, Starmer dhe Merz takohen në Londër në kuadër të frontit evropian pro-Ukrainës

LONDËR, 8 dhjetor 2025 — Në Londër u zhvillua një takim i nivelit të lartë mes presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky dhe liderëve kryesorë evropianë — kryeministrit britanik Keir Starmer, presidentit francez Emmanuel Macron dhe kancelarit gjerman Friedrich Merz — në një moment vendimtar për të ardhmen e Ukrainës, e cila po përballet me presion nga SHBA për të pranuar një marrëveshje paqeje të propozuar me Rusinë.
Gjatë takimit, liderët u angazhuan për të përgatitur plane të qarta në rast se arrihet një marrëveshje paqeje, përfshirë diskutimin për mundësinë e përdorimit të aseteve ruse të ngrira. Sipas burimeve britanike, çështja pritet të jetë thelbësore në negociatat e ardhshme.
Starmer, Macron, Merz dhe Zelensky riafirmuan gjithashtu synimin për të siguruar garanci të forta sigurie nga SHBA, me qëllim parandalimin e çdo agresioni të ardhshëm nga Rusia, e cila nisi pushtimin e Ukrainës në shkurt 2022.
“Jam shumë i lumtur që ju shoh këtu në një moment kritik të përpjekjeve për paqe,” tha Starmer gjatë takimit në Downing Street, duke theksuar se çdo armëpushim duhet të jetë “i drejtë dhe i qëndrueshëm”. Edhe Macron dhe Merz kërkuan një qasje të koordinuar evropiane, me kancelarin gjerman që e cilësoi këtë situatë si “vendimtare për të gjithë kontinentin”.
Zelensky u shpreh se Evropa dhe SHBA duhet të gjejnë ekuilibrin e duhur në strategjinë e përbashkët: “Për disa gjëra nuk mundemi pa amerikanët, për disa të tjera nuk mundemi pa Europën. Prandaj duhet të marrim vendime të rëndësishme.”
Takimi u zhvillua në sfondin e komenteve të presidentit amerikan Donald Trump, i cili akuzoi Zelensky-n se nuk kishte lexuar versionin më të fundit të propozimit të paqes. Në këtë klimë tensioni, liderët evropianë nënvizuan rëndësinë e unitetit përkrah Ukrainës, me Starmer që përsëriti se vendet evropiane duhet të “qëndrojnë pranë Kievit pa hezitim”.
