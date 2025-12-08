Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Ervin Salianji i bashkohet Berishës para Kryeministrisë
Transmetuar më 08-12-2025, 19:11

TIRANË, 8 dhjetor 2025 — Ish-deputeti demokrat Ervin Salianji iu bashkua protestës së thirrur këtë të hënë nga opozita para Kryeministrisë, në kuadër të nisjes së “Foltorja 2”. Siç shihet edhe në pamjet nga vendngjarja, Salianji ishte i pranishëm mes protestuesve, pavarësisht debatit të hapur brenda PD-së pas takimeve të fundit me demokratët e primareve dhe strukturat e Durrësit.

Protestës iu bashkua edhe lideri i opozitës, Sali Berisha, i cili pritet të mbajë fjalimin kryesor. Organizatorët kanë vënë në qendër të kësaj proteste shqetësimet e të rinjve, duke e lidhur simbolikisht tubimin me 8 dhjetorin, Ditën e Rinisë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...