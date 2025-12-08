Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
‘Foltorja 2’/ Simpatizantë të Partisë Demokratike mblidhen para kryeministrisë
Transmetuar më 08-12-2025, 19:00

TIRANË- Partia Demokratike ka nisur sot protestën e radhës para Kryeministrisë, ose ndryshe “Foltorja 2”. Qytetarë të shumtë dhe mbështetës të Partisë Demokratike i janë bashkuar “Foltores”. Protestës iu bashkua edhe Lideri i opozitës Sali Berisha, i cili pritet të mbajë fjalim. Në "foltoren" para kryeminisrisë i pranishëm është edhe ish-deputeti Ervin Salianji, i cili gjithashtu ka nisur nga Durrësi ditë më parë një lëvizje për riorganizimin e PD-së.

Gjatë kësaj proteste, në qendër të vëmendjes do të jenë të rinjtë dhe problematikat të cilat i shqetësojnë, duke përkuar dhe me ditën e sotme të 8 dhjetorit, Ditës së Rinisë. Më herët kryedemokrati Sali Berisha ka njoftuar se do të ketë edhe takime nëpër rrethe.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...