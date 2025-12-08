Spanjë! Dallgët e detit godasin një pishinë natyrore, humbin jetën tre persona dhe plagosen disa të tjerë

SPANJË- Një incident tragjik ka ndodhur në bregun perëndimor të Tenerife-s, ku tre persona kanë humbur jetën dhe disa të tjerë janë plagosur. Kjo pasi, një valë e fuqishme goditi pishinën natyrore të njohur në Isla Cangrejo, në Los Gigantes të dielën pasdite. Aksidenti ndodhi pak pas orës 4:00 pasdite, kur deti i trazuar dërgoi një valë të papritur uji që përplasej mbi zonën shkëmbore të larjes, duke zvarritur një grup njerëzish në oqean.
Mediat e huaja shkruajnë se kushtet përgjatë bregdetit ishin shënuar si të rrezikshme gjatë gjithë ditës, pas një alarmi meteorologjik për fenomene të forta bregdetare. Për shkak të shkallës së incidentit, Qendra e Koordinimit të Emergjencave dhe Sigurisë nisi një operacion të madh shpëtimi që përfshinte një helikopter të shpëtimit detar, helikopterin e grupit të emergjencave dhe shpëtimit, helikopterë mjekësorë dhe ambulanca nga shërbimi i emergjencave të ishujve Kanarie.
Personeli i emergjencës konfirmoi vdekjet në vendngjarje dhe vazhdoi kërkimin në vijën bregdetare në rast se më shumë njerëz mungonin, megjithëse nuk janë raportuar zhdukje të mëtejshme. Tragjedia ndodhi ndërsa autoritetet rajonale kishin lëshuar paralajmërime duke i këshilluar banorët dhe turistët të shmangin zonat bregdetare të ekspozuara ndaj valëve të forta
