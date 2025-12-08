Vr’au shefin e krimeve në Fier dhe djalin e tij 8-vjeçar/ Gjykata kanadeze vendos që Ëngjëll Ibrahimi të mos ekstradohet drejt Shqipërisë!

Gjykata e Apelit në Kanada, ka vendosur që Ëngjëll Brahimi, i akuzuar për vrasjen e policit Astrit Braçe dhe djalit të tij në Fier, të mos ekstradohet nga Kanadaja.
Ngjarja ka ndodhur në vitin 2000 ndërsa që prej asaj kohe Brahimi jeton në Kanada ku fshihej me identitetin Piro Kota.
Mediat e huaja bëjnë me dije se gjykata nuk gjeti prova të mjaftueshme për të udhëruar ekstradimin e tij drejt Shqipërisë.
"Gjykatësi me të drejtë konsideroi se provat në tërësi nuk ishin të mjaftueshme për të urdhëruar burgosjen", thuhet në vendimin e lëshuar të premten në Montreal.
Ëngjëll Brahimi, 62 vjeç, nuk ka më pse të shqetësohet për kthimin në Evropën Lindore, ku përballet me një dënim të gjatë me burg në lidhje me vrasjen e përgjakshme të një oficeri të lartë policie dhe fëmijës së tij 8-vjeçar, e cila ndodhi 25 vjet më parë.
Masakër me armë automatike
Sipas autoriteteve shqiptare, Brahimi donte hakmarrje për vdekjen e vëllait të tij, kështu që dyshohet se shënjestroi kreun e hetimeve për një rreth, ndërsa ky i fundit po shkonte në plazh me familjen e tij.
"Një automjet Audi doli nga një pyll i vogël dhe i zuri pritë", thuhet në dokumentin e gjykatës. "Një burrë doli duke mbajtur një armë zjarri automatike. Ai qëlloi disa herë […]."
Një fëmijë 8-vjeçar vdiq në sulm, ndërsa oficeri i policisë arriti të shpëtonte. Megjithatë, njëri nga sulmuesit e gjeti atë pranë një lumi, ku u ekzekutua.
Gruaja e të ndjerit e identifikoi Brahimin gati pesë muaj më vonë nëpërmjet një fotografie.
Autoritetet shqiptare u përpoqën më pas ta arrestonin të dyshuarin, por ai tashmë ishte arratisur, fillimisht në Greqi, pastaj në Kanada, ku madje mori edhe shtetësinë.
Megjithatë, e kaluara e Brahimit e kapi dhe ai u gjet. Ekipi i tij ligjor arriti të tregonte se gjyqi i mbajtur në Shqipëri kishte qenë i gabuar.
"Provat janë aq të gabuara dhe të pabesueshme saqë ekstradimi do të ishte një keqpërdorim i drejtësisë", shpjegoi gjykatësi Alexandre Boucher në vitin 2023, duke vënë në dukje se gjatë gjyqit atje, gruaja e të ndjerit madje kundërshtoi veten duke zgjedhur foton e gabuar për të identifikuar të dyshuarin.
Prokurori i Përgjithshëm i Kanadasë, duke vepruar në emër të Republikës së Shqipërisë, e kishte apeluar çështjen, duke pretenduar disa gabime nga ana e gjyqtarit. Por në fund të procesit, gjykata më e lartë e Kebekut vendosi se nuk kishte pasur shkelje.
"Ai verifikoi mjaftueshmërinë dhe besueshmërinë e provave të certifikuara të paraqitura në mbështetje të kërkesës për ekstradim", vendosi Gjykata e Apelit. "Ai përcaktoi se ajo kishte një të metë të dukshme dhe se ekzistonte një rrezik real që ajo të ishte thelbësisht e gabuar."
Për më tepër, u theksua se edhe nëse ikja e Brahimit mund të kishte sugjeruar se ishte sjellja e një personi fajtor, kjo mund të korrespondonte edhe me dikë që dëshiron "të shmangë akuzimin padrejtësisht".
Ëngjëll Brahimi u përfaqësua nga avokatët penalë Andrew Barbacki, Jordan Trevick dhe Sara Abdel-Malik.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd