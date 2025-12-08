Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Rama vizitë zyrtare në Jordani, takohet me Mbretin Abdullah II bin Al-Hussein!
Transmetuar më 08-12-2025, 13:58

Kryeministri Edi Rama ndodhet sot në një vizitë zyrtare në Aman të Jordanisë.

Sot në Ditën e Rinisë (8 Dhjetor) kryeministri u prit me ceremoni nga Mbreti i Jordanisë Abdullah II bin Al-Hussein.

Përmes një postimi në rrjetin e tij social Facebook, Rama ka publikuar fotot nga mikëpritja e Mbretit të Jordanisë.

“Aman, Jordani – I nderuar nga mikpritja e veçantë e Mbretit të Jordanisë Abdullah II bin Al-Hussein, një monark i respektuar botërisht dhe një mik i çmuar posaçërisht”, shkruan Rama krahas fotove.

