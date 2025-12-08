Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Aksident në Durrës, shoferi përplas nënë me fëmijën e mitur dhe largohet nga vendngjarja
Transmetuar më 08-12-2025, 12:44

Një aksident është regjistruar në qytetin e Durrësit, në rrugën “Bajram Curri”, ku një automjet ka përplasur një nënë dhe fëmijën e saj të mitur teksa po kalonin rrugën. Sipas informacioneve zyrtare, drejtuesi i mjetit, shtetasi me iniciale T.A., është larguar nga vendi i ngjarjes pas përplasjes.

Nëna dhe fëmija u transportuan menjëherë në spital për ndihmë mjekësore dhe, sipas Policisë, pas mjekimit janë larguar në banesë, duke qenë jashtë rrezikut për jetën.

Policia e Durrësit ka referuar materialet në Prokurori dhe ka nisur procedim penal ndaj shoferit për aksidentim rrugor dhe largim nga vendngjarja.

Hetimet vijojnë për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...