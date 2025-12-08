Aksident në Durrës, shoferi përplas nënë me fëmijën e mitur dhe largohet nga vendngjarja

Një aksident është regjistruar në qytetin e Durrësit, në rrugën “Bajram Curri”, ku një automjet ka përplasur një nënë dhe fëmijën e saj të mitur teksa po kalonin rrugën. Sipas informacioneve zyrtare, drejtuesi i mjetit, shtetasi me iniciale T.A., është larguar nga vendi i ngjarjes pas përplasjes.
Nëna dhe fëmija u transportuan menjëherë në spital për ndihmë mjekësore dhe, sipas Policisë, pas mjekimit janë larguar në banesë, duke qenë jashtë rrezikut për jetën.
Policia e Durrësit ka referuar materialet në Prokurori dhe ka nisur procedim penal ndaj shoferit për aksidentim rrugor dhe largim nga vendngjarja.
Hetimet vijojnë për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.
