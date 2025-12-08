PD përkujton 8 Dhjetorin, Berisha: Studentët ishin pararendësit e ndryshimit epokal

Elbasan- Partia Demokratike përkujtoi sot 8 dhjetorin e vitit 1990, ditën që shënoi fillimin e Lëvizjes Studentore dhe rrëzimin e regjimit komunist. Përfaqësues të PD zhvilluan homazhe pranë bustit të Azem Hajdarit në Qytet Studenti, duke nderuar figurën e tij dhe rolin e studentëve në ngjarjet që sollën ndryshimet politike të fundviteve ’90.
Gjatë fjalës së tij, kreu i PD-së, Sali Berisha, vlerësoi kontributin e studentëve të dhjetorit, të cilët i cilësoi si “heronjtë e vërtetë” të tranzicionit drejt pluralizmit politik.
Sipas Berishës, protestat e nisura në 8 dhjetor 1990 “si një uragan” ndanë epokat dhe rrëzuan regjimin monist. Ai i quajti studentët “misionarë të paepur të lirisë”, të udhëhequr nga Azem Hajdari, duke theksuar se motoja e tyre “Liri, demokraci – Shqipëria si Evropa” shënoi fillimin e një revolucioni demokratik.
Berisha tha se 8 Dhjetori mbetet një nga datat më të rëndësishme të historisë politike të vendit, e konsideruar si “ditëlindja e lirive” për shqiptarët.
