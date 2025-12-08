Euro arrin një tjetër minimum historik ndaj Lekut, Banka e Shqipërisë ndërhyn me blerje prej 15 milionë eurosh

Kursi i këmbimit Euro–Lek shënoi sërish një rënie të re historike në fund të javës së kaluar, në një treg ku oferta e valutës vijon të mbetet e lartë. Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, Euro u këmbye të premten me 96.57 lekë, duke zbritur nën rekordin e mëparshëm prej 96.59 lekësh të regjistruar pak ditë më parë.
Pavarësisht blerjeve të vazhdueshme në tregun e brendshëm, monedha europiane mbetet në pozita të dobëta. Banka e Shqipërisë vijoi ndërhyrjet edhe gjatë muajit dhjetor, duke blerë 15.1 milionë euro në ankandin e fundit të planifikuar. Në raundin e parë u blenë 10 milionë euro me një kurs mesatar prej 96.67 lekësh, ndërsa në raundin e dytë u shtuan 5.1 milionë euro të tjera. Oferta totale e paraqitur në ankand arriti në 17.8 milionë euro, duke reflektuar sërish bollëkun e valutës në treg.
Edhe një ditë më herët, Banka e Shqipërisë pati ndërhyrë me blerje direkte për të zbutur ritmin e rënies së kursit, pasi Euro kishte prekur një nivel të ri minimal më 3 dhjetor.
Banka Qendrore ka intensifikuar blerjet valutore për të dytin vit radhazi, me synimin për të frenuar forcimin e mëtejshëm të Lekut. Në vitin 2024 janë blerë 933 milionë euro, ndërsa vetëm në nëntë muajt e parë të këtij viti blerjet arrijnë rreth 800 milionë euro.
Megjithëse ndërhyrjet e BSH kanë ngadalësuar zhvlerësimin e Euros, ato nuk e kanë ndalur dot plotësisht këtë trend. Aktualisht, kursi Euro–Lek rezulton 1.8% më i ulët krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, ndërsa në fund të vitit 2024 rënia vjetore kishte qenë 5.5%.
Sipas operatorëve të tregut valutor, presioni rënës mbi Euron lidhet me një ofertë të qëndrueshme dhe të lartë të valutës, e cila është forcuar sidomos pas tremujorit të tretë. Vëllimi i tregtimeve valutore është rritur me 24.4% në tremujorin e tretë të vitit 2025, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.
