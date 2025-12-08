Kishte humbur kontaktet me familjarët, e moshuar gjendet e pajetë në banesë

Korçë, 08 Dhjetor 2025 Një grua 70-vjeçare është gjetur e pajetë në banesën e saj në qytetin e Korçës. Sipas informacioneve paraprake, ajo jetonte e vetme në një pallat në lagjen nr. 17. Ka qenë fëmija i saj ai që ka njoftuar policinë, pasi prej disa ditësh nuk kishte pasur kontakt me të. Dyshohet se e moshuara kishte ndërruar jetë prej disa ditësh, ndërsa nga këqyrja paraprake nuk janë konstatuar shenja dhune. Trupi i pajetë pritet t’i nënshtrohet ekspertizës mjeko-ligjore për të zbardhur shkakun e vdekjes.
