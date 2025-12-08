Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Ekstradohet nga Spanja 46-vjeçari i kërkuar për tentativë vr’asjeje në Berat
Transmetuar më 08-12-2025, 10:48

Një 46-vjeçar i shpallur në kërkim ndërkombëtar është ekstraduar nga Spanja dhe i është dorëzuar autoriteteve shqiptare, në kuadër të operacionit policor “The Wanted”.

Shtetasi Ermal Gora, banues në Tiranë, akuzohet për përfshirje në një tentativë vrasjeje të ndodhur në maj të vitit 2023 në Berat, ngjarje e parandaluar falë ndërhyrjes së Policisë së Beratit gjatë operacionit “Objektivi”.

Sipas vendimit të Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Berat, ndaj tij është caktuar masa e sigurisë “Arrest në burg”, për veprat penale:

“Sigurimi i kushteve dhe mjeteve materiale për të kryer vrasje”;

“Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”, të kryera në bashkëpunim.

Hetimet paraprake tregojnë se Gora dyshohet se ka vepruar së bashku me tre persona të tjerë, me qëllim eliminimin e një shtetasi, por plani është ndërprerë nga policia.

Procedurat e ekstradimit u finalizuan në bashkëpunim mes Interpol Tiranës dhe Interpol Madridit, ndërsa materialet i janë kaluar Prokurorisë së Juridiksionit të Përgjithshëm Berat për veprime të mëtejshme.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...